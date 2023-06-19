Минтруд подготовил проект постановления правительства о праздниках в 2024 году

Минтруд опубликовал проект с выходными на следующий год

В следующем году россияне будут отдыхать в новогодние праздники десять дней, а майские пройдут двумя порциями по четыре дня, следует из проекта Минтруда на 2024 год

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Министерство труда и соцзащиты опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2024 году. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов правовых актов.

«Проектом постановления предлагается выходные дни, совпадающие ‎с нерабочими праздничными днями 6 и 7 января <...> перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля, с субботы, ‎28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В итоге получается следующее расписание нерабочих праздничных дней на 2024 год:

новогодние — с 30 декабря по 8 января;

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 10 марта;

майские — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;

12 июня;

с 3 по 4 ноября;

с 29 по 31 декабря.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее анонсировал, что выходные, приуроченные к 1 мая, в 2024 году будут четырехдневными.

В начале апреля думская фракция «Новые люди» внесла в парламент законопроект о переносе четырех выходных с новогодних каникул 2024 года на майские праздники в 2023-м.

Парламентарии предлагали, чтобы на Новый год россияне отдыхали с 1 по 3 января, а на майские праздники — с 1 по 5 мая. Как отмечали авторы документа, установление длинных выходных в мае уже имело место в 2021 году на федеральном уровне, в 2022-м — на региональном.

Также парламентарии заявили, что новогодние праздники связаны со «скукой, перееданием, а нередко и травмами». «Майская погода в самый раз для того, чтобы сажать картошку на даче и жарить шашлык на природе», — утверждали авторы законопроекта.

В Минтруде тогда заявили, что готовы обсудить инициативу, но в итоге даты выходных дней переносить не стали.