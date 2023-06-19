Минтруд опубликовал проект с выходными на следующий год
Министерство труда и соцзащиты опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2024 году. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов правовых актов.
«Проектом постановления предлагается выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями 6 и 7 января <...> перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля, с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — говорится в пояснительной записке к проекту.
В итоге получается следующее расписание нерабочих праздничных дней на 2024 год:
- новогодние — с 30 декабря по 8 января;
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 10 марта;
- майские — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;
- 12 июня;
- с 3 по 4 ноября;
- с 29 по 31 декабря.
Глава Минтруда Антон Котяков ранее анонсировал, что выходные, приуроченные к 1 мая, в 2024 году будут четырехдневными.
В начале апреля думская фракция «Новые люди» внесла в парламент законопроект о переносе четырех выходных с новогодних каникул 2024 года на майские праздники в 2023-м.
Парламентарии предлагали, чтобы на Новый год россияне отдыхали с 1 по 3 января, а на майские праздники — с 1 по 5 мая. Как отмечали авторы документа, установление длинных выходных в мае уже имело место в 2021 году на федеральном уровне, в 2022-м — на региональном.
Также парламентарии заявили, что новогодние праздники связаны со «скукой, перееданием, а нередко и травмами». «Майская погода в самый раз для того, чтобы сажать картошку на даче и жарить шашлык на природе», — утверждали авторы законопроекта.
В Минтруде тогда заявили, что готовы обсудить инициативу, но в итоге даты выходных дней переносить не стали.