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Минтруд решил сделать четырехдневными выходные на Первомай в 2024 году
Глава Минтруда Котяков: россияне будут отдыхать четыре дня на Первомай в 2024 году
Выходные, приуроченные к 1 мая, в 2024 году будут четырехдневными, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ в интервью газете «Известия».
Минтруд, по словам министра, подготовил проект постановления, согласно которому к празднику 1 мая, который в 2024 году выпадает на среду, добавят два предшествующих выходных дня и воскресенье, 28 апреля. Таким образом, россияне будут отдыхать четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая при полноценных новогодних каникулах, уточнил Котяков.
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