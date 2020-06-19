В Москве прирост новых случаев COVID-19 за месяц сократился в четыре раза

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Прирост новых случаев заражения коронавирусом в Москве за месяц сократился в четыре раза. Так, за неделю с 8 по 15 мая было выявлено 36 942 новых случаев коронавирусной инфекции, за неделю с 12 по 19 июня зарегистрировано всего 8986, сообщается на сайте Мосгорздрава.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 19 июня, за сутки в столице зарегистрировано 1136 заболевших COVID-19. Выздоровели 2003 человека, умерли 48. Всего с начала эпидемии число инфицированных достигло 211 921. От коронавируса вылечились 132 434 человека, скончался 3531.

Около половины новых заболевших (41,9%) составляют жители Москвы младше 45 лет. Более трети (35,3%) — от 46 до 65 лет. Кроме того, 7,6% среди зараженных — дети.

В России число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии превысило 569 тыс. От COVID-19 умерли 7841 человек. Количество выздоровевших — 334,4 тыс. человек.