ВОЗ сообщила о 8 млн зараженных COVID-19 в мире

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 8 млн. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Запись брифинга доступна на сайте организации.

«В мире зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания COVID-19», — сказал Гебрейесус. Число смертельных исходов превысило 440 тыс., уточнил он.

Гебрейесус отметил, что число зараженных продолжает быстро расти в странах Америки, Африки и Южной Азии.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ по коронавирусу от 17 июня, в мире с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 8 061 550 человек. За прошедшие сутки было выявлено 119,7 тыс. новых случаев заражения.

Наибольшая доля зараженных COVID-19 приходится на страны Америки — там вирусом заразились более 3,8 млн человек. В Европе заболевание подтвердили у 2,4 млн человек.