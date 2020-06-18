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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила о 8 млн зараженных COVID-19 в мире

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 8 млн. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Запись брифинга доступна на сайте организации.

«В мире зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания COVID-19», — сказал Гебрейесус. Число смертельных исходов превысило 440 тыс., уточнил он.

Гебрейесус отметил, что число зараженных продолжает быстро расти в странах Америки, Африки и Южной Азии.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ по коронавирусу от 17 июня, в мире с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 8 061 550 человек. За прошедшие сутки было выявлено 119,7 тыс. новых случаев заражения.

Наибольшая доля зараженных COVID-19 приходится на страны Америки — там вирусом заразились более 3,8 млн человек. В Европе заболевание подтвердили у 2,4 млн человек.

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн еще два дня назад. Сейчас, по данным университета, в мире COVID-19 заразились уже 8, 2 млн человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, ВОЗ
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