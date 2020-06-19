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Пандемия коронавируса ,  
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Прокуратура проверит статью о нехватке коек для больных COVID-19 в Орле

Главный инфекционист Орловской области предупредила, что после голосования за поправки в Конституцию в регионе увеличится число заражений COVID-19, а больных уже и так класть некуда
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Прокуратура Орловской области начала проверку после публикации в издании «Орловские новости» интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.

В сообщении прокуратуры отмечается, что проверка начата «по доводам интервью».

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В интервью Адоньева заявила, что ни о каком плато или стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в регионе нет и речи, а число больных продолжает расти.

«Мы за неделю, открыв 232 койки, их заложили тяжелыми двусторонними пневмониями. Это стабилизация? <...> Если продолжится рост, лечить будет некому. Можно развернуть бесконечное число коек, но кровати еще никого не вылечили. Лечат врачи, но они и сами заболевают и выбывают из строя», — предупредила Адоньева.

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Инфекционист отметила, что после каждого массового выхода пожилых людей на улицу фиксируется большой наплыв больных COVID-19 и что это произойдет и после голосования по поправкам в Конституцию.

«[Прирост] обязательно будет. Но класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. [Больница скорой медицинской помощи имени] Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет», — предупредила Адоньева, отметив, что из-за нехватки медиков, брошенных на борьбу с COVID-19, в Орловской области выросла смертность от цирроза печени, инсультов, инфарктов и онкологических заболеваний.

«Прокуратурой с привлечением специалистов органов контроля будет проверено соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — прокомментировала интервью Адоньевой прокуратура.

По официальным данным, за предыдущие сутки в Орловской области выявлено 74 новых случая заражения COVID-19, общее число заражений превысило 4 тыс., 45 человек умерли, в том числе один за последние сутки.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всероссийское голосование о поправках в Конституцию назначено на 1 июля. Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы за их принятие выступило более половины тех, кто примет участие в голосовании.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Орловская область, коронавирус, прокуратура
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