Прокуратура проверит статью о нехватке коек для больных COVID-19 в Орле

Главный инфекционист Орловской области предупредила, что после голосования за поправки в Конституцию в регионе увеличится число заражений COVID-19, а больных уже и так класть некуда

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Прокуратура Орловской области начала проверку после публикации в издании «Орловские новости» интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.

В сообщении прокуратуры отмечается, что проверка начата «по доводам интервью».

В интервью Адоньева заявила, что ни о каком плато или стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в регионе нет и речи, а число больных продолжает расти.

«Мы за неделю, открыв 232 койки, их заложили тяжелыми двусторонними пневмониями. Это стабилизация? <...> Если продолжится рост, лечить будет некому. Можно развернуть бесконечное число коек, но кровати еще никого не вылечили. Лечат врачи, но они и сами заболевают и выбывают из строя», — предупредила Адоньева.