СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии

Его подозревают в превышении должностных полномочий, которое привело к недополучению бюджетом ₽37,5 млн

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В отношении бывшего председателя правительства Ингушетии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Имя чиновника не называется, однако в СК сообщили, что преступление, в совершении которого он подозревается, было совершено в 2017 году. Тогда республиканским правительством руководил Руслан Гагиев.

Как считают следователи, глава кабинета министров незаконно безвозмездно на 49 лет передал коммерческой организации мясомолочный комплекс, который был построен в 2014 году за счет средств федерального бюджета в размере около 804 млн рублей в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».

Утверждается, что ежегодно бюджет Ингушетии от аренды комплекса получал около ₽19 млн. Следователи посчитали, что поскольку получившая его коммерческая организация использовала имущество лишь в целях извлечения собственной прибыли, потери бюджета в 2018-2020 годах составили более ₽37,5 млн.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - говорится в сообщении СК.

В 2014 году в Малгобекском районе Ингушетии был создан мясомолочный комплекс в селе Сагопши.

Гагиев руководил правительством Ингушетии с 2016 года. 9 сентября 2018 года он был снят с должности в связи с отставкой кабинета министров.