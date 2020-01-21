В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова. Об этом сообщает РЕН ТВ, информацию подтверждает «Пятый канал».

Тело женщины обнаружил ее внук в квартире на Ломоносовском проспекте. 18 января он сообщил о ее смерти в полицию. Причины не сообщаются, однако РЕН ТВ отмечает, что признаков насильственной смерти у женщины не нашли.

«Она умерла у себя дома. Ей было очень много лет, она болела. Возраст. Плохо ходила», — сообщил «Вечерней Москве» внук генсека Илья Хрущев.

РБК обратился за комментарием к Денису Хрущеву, правнуку Никиты Хрущева.

Галина Шумова была женой Сергея Хрущева. Сын лидера СССР был конструктором космических систем, работал в ОКБ Челомея. С 1991 года он начал читать в США лекции по истории Холодной войны и в итоге уехал из России. С Галиной Шумовой они были в разводе.