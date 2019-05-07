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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Экс-президент Кравчук заявил о насильной передаче Крыма Украине
По словам первого президента Украины, Киев «заставили взять Крым», так как Москва «не могла справиться» с регионом
Леонид Кравчук (Фото: РИА Новости)

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав, так как Россия «не могла с ним (Крымом) справиться». Такое мнение высказал в интервью украинскому интернет-порталу «Апостроф» первый президент Украины Леонид Кравчук.

«[Никита Хрущев] приезжает в Киев, заходит к первому секретарю ЦК Компартии Украины и говорит: «Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться», — сказал Кравчук. — На этом я закончу, потому что говорят, что нам подарили Крым. Нет — нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы сто десять миллиардов долларов».

По мнению бывшего президента, в будущем Россия вновь не сможет справиться с Крымом и полуостров вернется в состав Украины. «Так и сейчас: у меня точно есть сигналы, что в Крыму не столь проста ситуация. Воды нет, — сказал политик. — Они хотят сделать Крым военной базой. Ведь Крым — это не высокое производство, а более затратная территория — и может наступить снова такое время, что Крым не сможет жить без Украины. Я в это верю».

Леонид Кравчук добавил, что для возвращения Крыма необходимо, чтобы Украина проводила «правильную политику»: «Если мы будем у себя проводить реформы и Украина начнет жить нормально, как живут люди в Европе — без коррупции, без бедности такого бешеного масштаба, без войны и так далее, то я убежден, что те люди, которые с нами общаются, будут видеть, что Украина — это лучшее место, чем любое другое».

В 2017 году сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что решение передать Крым Украине было принято по экономическим причинам.

«Когда в Крыму стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот [Северо-Крымский] канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, — и передали Украине», — сказал Сергей Хрущев, подчеркнув, что в этом «структурном и правильном» решении «никакой политики не было».

До 19 февраля 1954 года Крым входил в состав РСФСР, после этого — в состав Украинской ССР. В марте 2014 года, после референдума в Крыму, полуостров вошел в состав России.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Леонид Кравчук, Крым
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