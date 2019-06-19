В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку

В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта. Один человек погиб, трое пострадали, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю

«В результате дорожно-транспортного происшествия одна женщина погибла, пострадали трое граждан, среди них двое несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

Полицейские устанавливают причины ДТП.

На фотографиях, опубликованных изданием «Кубанские новости», видно, что в результате столкновения «Нива» перевернулась.

Ранее 19 июня в Краснодарском крае столкнулись рейсовый автобус и грузовик, в полиции сообщили о десяти пострадавших, в МЧС заявили, что на обследование в больницу отправили 17 человек.