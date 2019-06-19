В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани пострадали 17 человек

В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани пострадали 17 человек

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае. В результате пострадали 10 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону. В больнице уточнили, что на обследование к ним поступили 17 человек.

В момент аварии водитель рейсового автобуса допустил заднее столкновение с большегрузом Volvo. Пострадавших доставили в медучреждение для осмотра.

«Некоторых, возможно, госпитализируют, некоторых отпустят. Погибших нет», — пояснили в пресс-службе.

В то же время ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает о 17 пострадавших. «В Северской ЦРБ проходят обследование 17 человек, трое средней тяжести», — подтвердили РБК в Единой дежурно-диспетчерской службе Северского района.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Ставрополье погибли два человека.