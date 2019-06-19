Общество , 13:28
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Минобороны не будет менять правила присвоения звания старшего лейтенанта
В оборонном ведомстве опровергли сообщение «Известий» о подготовке реформы, в результате которой лейтенанты-выпускники гражданских вузов будут повышаться в звании на год раньше, чем сейчас
Минобороны опровергло сообщения о скором изменении правил присвоения звания старшего лейтенанта офицерам, закончившим гражданские вузы.
«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
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