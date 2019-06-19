Минобороны не будет менять правила присвоения звания старшего лейтенанта

В оборонном ведомстве опровергли сообщение «Известий» о подготовке реформы, в результате которой лейтенанты-выпускники гражданских вузов будут повышаться в звании на год раньше, чем сейчас

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минобороны опровергло сообщения о скором изменении правил присвоения звания старшего лейтенанта офицерам, закончившим гражданские вузы.

«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

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