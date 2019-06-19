Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

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Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.

По словам замминистра экономического развития и главы Росреестра Виктории Абрамченко, слова которой цитируются в сообщении, изъятие имущества у собственника является «крайней мерой». Кроме того, в первую очередь в законопроекте речь идет о лицах, которые «систематически уклоняются от выполнения законных требований федерального органа, осуществляющего государственный пожарный надзор».

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