Бортников заявил о распространении финансирования боевиков криптовалютами

Террористические организации все чаще получают финансовую поддержку криптовалютой, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Об этом сообщает ТАСС.

«Электронные платежные системы и криптовалюты все шире применяются террористами для перемещения денежных средств, получаемых от некоторых государств и организаций, поддерживающих всемирную террористическую сеть», — сказал он.

Бортников добавил, что также на финансирование террористов направляют выручку от незаконной продажи нефти, работорговли и других видов преступной деятельности. Кроме того, источником подпитки боевиков остается мусульманская неформальная финансовая система хавала, заметил глава ФСБ. Это система, при которой деньги или иные ценности передаются из одной страны в другую без финансовых документов на основе взаимозачета брокеров.

Годом ранее Бортников рассказывал, что международные террористические организации овладевают технологиями использования криптовалют, электронного банкинга и шифрованной коммуникации для противодействия спецслужбам.