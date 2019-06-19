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СМИ узнали о ракетном ударе по кварталу иностранных нефтекомпаний в Ираке
На этой территории работали такие компании, как ExxonMobil, Royal Dutch Shell и Eni. В результате происшествия ранения, по информации Reuters и местных СМИ, получили два иракских рабочих
Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Ракетные удары были нанесены по площадке, где расположены штаб-квартиры нескольких крупных мировых нефтекомпаний, в том числе американской ExxonMobil, недалеко от иракского города Басра на юге страны. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters. В результате происшествия, по данным собеседников агентства, пострадали по меньшей мере два иракских рабочих. Порталы Al Ain и Al Weeam со ссылкой на иракскую полицию и чиновников пишут, что на этой территории упала граната.

Ракеты, указали собеседники Reuters, разорвались на территории бизнес- и жилого центра Бурджезия, который находится к западу от Басры (Burjesia Business and Residential Centre, BBRC). Там, по информации источников Reuters в нефтяной отрасли, работают, в частности, такие компании, как Royal Dutch Shell PLC и итальянская Eni SpA.

Снаряды, продолжает агентство, попали в том числе в жилую зону. Источник Reuters в местных службах безопасности отметил, что Exxon готовится немедленно эвакуировать около 20 своих сотрудников, которые не являются местными жителями.

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Ответственность за атаку пока на себя никто не взял. Reuters со ссылкой на неназванных иракских чиновников уточняет, что случившееся никак не повлияло на операции по нефтедобыче и экспорту сырья.

По информации полиции, отмечает агентство, снаряд, поразивший квартал иностранных компаний в Ираке, был ракетой малой дальности «Катюша» (Katyusha). Он, рассказали сотрудники местных правоохранительных органов, приземлился в 100 м от той части квартала, которую использует Exxon.

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США отозвали часть дипломатов из своего посольства и консульства в Ираке

Бурджезия, поясняет агентство, находится возле нефтяного месторождения Зубаир, которым управляет Eni.

В прошлом месяце Соединенные Штаты, сославшись на некие угрозы со стороны Ирана в отношении интересов США в соседнем Ираке и других странах Ближнего Востока, эвакуировали сотни своих дипломатов из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле, напоминает Reuters. Ракетный удар, замечает агентство, был нанесен как раз тогда, когда сотрудники Exxon, которые также были эвакуированы из Ирака вслед за дипломатами, начали возвращаться в Басру.

В последние месяцы Вашингтон усилил санкционное давление на Иран и заявил о планах направить в регион дополнительные силы из-за напряженности в отношениях с Тегераном. Иранские власти США, в частности, обвиняют в атаке на танкеры в Оманском заливе на прошлой неделе. Тегеран причастность к этим нападениям отрицает.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Ирак, ракетные удары, нефтяные компании
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