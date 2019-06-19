СМИ узнали о ракетном ударе по кварталу иностранных нефтекомпаний в Ираке

На этой территории работали такие компании, как ExxonMobil, Royal Dutch Shell и Eni. В результате происшествия ранения, по информации Reuters и местных СМИ, получили два иракских рабочих

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Ракетные удары были нанесены по площадке, где расположены штаб-квартиры нескольких крупных мировых нефтекомпаний, в том числе американской ExxonMobil, недалеко от иракского города Басра на юге страны. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters. В результате происшествия, по данным собеседников агентства, пострадали по меньшей мере два иракских рабочих. Порталы Al Ain и Al Weeam со ссылкой на иракскую полицию и чиновников пишут, что на этой территории упала граната.

Ракеты, указали собеседники Reuters, разорвались на территории бизнес- и жилого центра Бурджезия, который находится к западу от Басры (Burjesia Business and Residential Centre, BBRC). Там, по информации источников Reuters в нефтяной отрасли, работают, в частности, такие компании, как Royal Dutch Shell PLC и итальянская Eni SpA.

Снаряды, продолжает агентство, попали в том числе в жилую зону. Источник Reuters в местных службах безопасности отметил, что Exxon готовится немедленно эвакуировать около 20 своих сотрудников, которые не являются местными жителями.

Ответственность за атаку пока на себя никто не взял. Reuters со ссылкой на неназванных иракских чиновников уточняет, что случившееся никак не повлияло на операции по нефтедобыче и экспорту сырья.