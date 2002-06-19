Анатолий Быков освобожден в зале суда

В Мещанском межмуниципальном суде Москвы сегодня был оглашен приговор по уголовному делу бывшего главы Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова.

Приговор – 6,5 лет лишения свободы условно. Анатолий Быков освобожден из-под стражи в зале суда.

Анатолий Быков находится под стражей с 4 октября 2000 года и содержался в Лефортовском следственном изоляторе. Следствие вела прокуратура Северо-Западного округа Москвы. Процесс по данному делу начался 4 января нынешнего года. Государственный обвинитель требовал признать экс-главу КрАЗа виновным в подготовке убийства бывшего делового партнера - красноярского предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах под кличкой "Паша-Цветомузыка". Быкову также инкриминировалось незаконное приобретение и хранение оружия. Обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В свою очередь, Анатолий Быков себя виновным не признал, и его адвокаты настаивали на оправдательном приговоре за отсутствием в действиях их подзащитного состава преступления. Более того, адвокат Генрих Падва заявлял, что суду в этой ситуации сложно вынести обвинительный приговор, поскольку "отсутствуют доказательства вины".

Признав сегодня Анатолия Быкова виновным и приговорив его к 6,5 годам лишения свободы условно, суд учел тот факт, что подсудимый свыше 20 месяцев содержался в СИЗО, и изменил ему меру пресечения. Анатолий Быков был освобожден из-под стражи в зале суда.