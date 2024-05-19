Папа римский встретился с экс-главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым
Папа римский Франциск 11 мая провел встречу с нобелевскими лауреатами — участниками круглых столов в рамках мероприятия #BeHuman в итальянской столице, сообщает портал Vatican News.
Среди тех, кто был удостоен аудиенции с понтификом, был и экс-главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Минюстом иноагентом). Он получил Нобелевскую премию мира в 2021 году «за мужественную борьбу за свободу слова».
Нобелевские лауреаты также встретились с президентом Италии Серджо Маттареллой.
В апреле Муратов провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Елисейском дворце сообщали, что «глава государства высоко оценил приверженность Дмитрия Муратова свободе выражения мнений», они «обсудили гуманитарные вопросы и судьбу правозащитников».
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