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Папа римский встретился с экс-главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Vatican Media / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Папа римский Франциск 11 мая провел встречу с нобелевскими лауреатами — участниками круглых столов в рамках мероприятия #BeHuman в итальянской столице, сообщает портал Vatican News.

Среди тех, кто был удостоен аудиенции с понтификом, был и экс-главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Минюстом иноагентом). Он получил Нобелевскую премию мира в 2021 году «за мужественную борьбу за свободу слова».

Нобелевские лауреаты также встретились с президентом Италии Серджо Маттареллой.

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Дмитрий Муратов (на переднем плане)

В апреле Муратов провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Елисейском дворце сообщали, что «глава государства высоко оценил приверженность Дмитрия Муратова свободе выражения мнений», они «обсудили гуманитарные вопросы и судьбу правозащитников».

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Теги
Дмитрий Муратов Папа Римский

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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