Bloomberg рассказал о проблемах украинцев при поиске работы в Британии

Поиск работы для беженцев осложняется истекающим сроком виз и отсеиванием из-за завышенных требований. Если украинцев и берут на работу, то часто на более низкоквалифицированные должности, сообщает агентство

Украинские беженцы столкнулись с трудностями при трудоустройстве в Великобритании на фоне истечения срока визы, остывания рынка труда и ослабевания интереса к помощи украинцам, сообщает Bloomberg.

С февраля этого года была закрыта программа помощи украинским семьям, прием заявлений прекращен. В рамках этой программы граждане Украины могли воссоединиться с членами своей семьи или продлить срок пребывания в стране. Они получали право жить, работать и учиться там, а также доступ к государственной денежной поддержке в течение трех лет.

Для украинцев и их ближайших родственников, желающих въехать в Британию или остаться там, доступна спонсорская схема «Дом для украинцев». Она позволяет им находиться в стране до 18 месяцев. Однако с 16 мая схема продления пребывания для украинских беженцев была закрыта для подачи новых заявлений, кроме заявлений для получения разрешения на пребывание детей, родившихся в королевстве.

Если гражданину Украины было выдано разрешение на пребывание в Британии по одной из украинских схем, он может подать заявление на его продление дополнительно на 18 месяцев. Заявление нужно подать за три месяца до истечения срока визы.

Однако отсутствие определенности мешает при поиске работы, отмечает агентство. Заявление человека с истекающим сроком визы может оказаться в конце стопки, указзала глава сообщества украинских технических специалистов в Британии Диана Кочева. «Они [потенциальные работодатели] готовы найти кого-то с более стабильной визой или ситуацией», — сказала она.

Как пояснил генеральный директор Tent Partnership for Refugees Гидеон Мальц, беженцы отсеиваются еще при подаче резюме, поскольку менеджеры по подбору персонала не признают их квалификацию или их требования слишком завышены. По данным британской Национальной статистической службы, около 58% украинских беженцев, трудоустроенных в Великобритании, сообщили, что они не работают на тех же позициях, что и дома. «Украинские беженцы получают работу гораздо реже, а когда они получают работу, то с более низкой степенью квалификации, чем имеют», — указал Мальц.

В то же время рынок труда Британии остывает, сообщает Bloomberg. По последним данным, уровень безработицы составляет 4,3%, что является самым высоким показателем с лета прошлого года, что усиливает конкуренцию. Количество вакансий также сократилось до менее чем 900 тыс. — впервые почти за три года, пишет агентство.

В феврале The Telegraph со ссылкой на Министерство регионального развития Британии писало, что с июня 2022 года не менее 15 тыс., или порядка 7,5%, украинских беженцев стали бездомными после разрыва отношений с семьями-спонсорами.