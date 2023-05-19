МВД: в центре Москвы два человека пострадали в конфликте со стрельбой

В центре Москвы два человека пострадали во время стрельбы

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В центре Москвы между тремя мужчинами произошел конфликт, один из них открыл стрельбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным полиции, инцидент произошел ранним утром 19 мая по адресу: ул. Маросейка, 9/2.

«В ходе конфликта один из участников стрелял из травматического оружия», — сообщили в пресс-службе. В результате двое пострадали, их доставили в больницу.

Стрелявшего мужчину задержали, по факту стрельбы проводится проверка.

В середине апреля в Щербинке в Новой Москве мужчина открыл стрельбу, предположительно из травматического оружия, ранив одного человека, после чего скрылся.