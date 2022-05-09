Кабмин представил Путину предложения по индексации пенсий и пособий

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Минтруд подготовил предложения по дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий, сообщил журналистам глава ведомства Антон Котяков.

«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Котяков не привел подробностей, но указал, что меры позволят снизить показатель бедности. Сейчас власти рассматривают несколько вариантов параметров дополнительной индексации, добавил он.

В прошлый раз социальные пособия индексировали на 8,4% в январе 2022 года, с апреля пенсии увеличились на 8,6%.

11 апреля Путин поручил правительству разработать меры о дополнительном увеличении или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, социальных выплат. Несколько дней спустя помощник президента Максим Орешкин сообщил, что индексация произойдет в ближайшее время. Он указал, что по результатам первого квартала за этот год бюджет страны оказался в «рекордном профиците». По словам Орешкина, это говорит, что у России «с финансами все в порядке».

В конце апреля Путин пообещал скорое принятие решения об индексации пенсий пособий, для чего парламентариям следует «самым тщательным образом отработать» необходимые поправки и правовые механизмы.