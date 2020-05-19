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Ученые подтвердили незаразность переболевших COVID-19

Ученые выяснили, что обычные тесты, выявляющие вирус с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), не различают жизнеспособные вирионы и уже погибшие
Фото: Heo Ran / Reuters
Фото: Heo Ran / Reuters

Переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 люди не заразны для других, даже если тесты показывают наличие вируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи (KCDC).

Исследовав 285 оправившихся от COVID-19 пациентов, тестирование которых вновь подтвердило наличие вируса, эксперты KCDC не выявили угрозы распространения болезни. Ученые выяснили, что обычные тесты, выявляющие вирус с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), не различают жизнеспособные вирионы и уже погибшие. В результате тест на COVID-19 может быть позитивным, однако живых вирусов в организме человека уже нет, и никого заразить он не может. В ходе исследования KCDC тесты подтверждали наличие вызывающего COVID-19 вируса в течение более чем 80 дней после излечения.

Данные исследования KCDC позволили властям Южной Кореи принять решение о пересмотре принятых ранее правил. Излечившимся от COVID-19 пациентам больше не обязательно ждать, когда их тест даст негативный результат, чтобы вернуться к нормальной жизни. При этом KCDC намерено изменить даже терминологию — повторные случаи заражения теперь будут называть повторно обнаруженными при помощи ПЦР.

В ВОЗ оценили угрозу повторного заражения переболевших COVID-19
Общество
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

В то же время исследование KCDC не дало ответа на вопрос о возможности повторного заражения переболевших COVID-19. В крови большинства участников исследования были обнаружены антитела к вирусу, и эксперты полагают, что они, вероятно, обеспечивают некоторую защиту от инфекции, однако твердых доказательств этому пока нет. Корейские ученые также не имеют данных о том, насколько долго сможет сохраняться иммунитет, если он все же возможен.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Южная Корея
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