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Пандемия коронавируса ,  
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Forbes сообщил об интересе россиян к покупке бункеров во время пандемии

Герметичные помещения граждане России заказывают в том числе и в США. Создатели указывают, что спрос на них вырос более чем на 1000%
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Среди богатых россиян вырос спрос на бункеры и герметичные комнаты безопасности. Как сообщает Forbes, только в этом году гражданам России американский производитель Rising S Company продал два убежища, которые были полностью оборудованы и имели возможность фильтрации ядерных частиц стоимостью $150 тыс.

О запросах со стороны клиентов из России изданию сообщили и в калифорнийской компании Vivos. Там указали, что спрос на изготовление бункеров после начала пандемии увеличился более чем на 1000%.

Спрос вырос и у компаний, которые занимаются изготовлением защитных сооружений в России. По словам Данилы Андреева из компании «Спецгеопроект», только в апреле было получено пять заказов, хотя обычно компания создает один объект в месяц. Основными заказчиками являются жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и прилегающих областей.

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Андреев указал, что их клиенты чаще интересуются не бункерами, а комнатами безопасности. Речь идет о помещениях в уже построенных домах, где есть герметичные окна и двери, автономные энергообеспечение и связь. Они способны защитить как от заражения, так и от применения боевых и отравляющих газов. Если полноценный бункер под землей стоит от ₽10 млн, то комнату безопасности можно построить за ₽3 млн.

В свою очередь, компания «Бункерстрой» за ₽7,6 млн (без монтажа и доставки) продает 60-метровую комнату с защитой от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, с санузлом и канализацией, системами связи и отопления.

Автор: Артем Филипенок
Теги: бункер, коронавирус
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