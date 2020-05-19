Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 мая

Число зараженных в России превысило 290 тыс., в Китае из-за новой вспышки инфекции под карантин попали более 100 млн человек, Трамп поставил ВОЗ ультиматум. Главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 290 тыс. (8926 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 2722 человека (91 за сутки), выздоровели с начала эпидемии более 67 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

После смягчения с 12 мая во многих регионах карантинного режима, малый и средний бизнес начали оживать. За неделю оборот торговых точек вырос в России до уровня 60% от доэпидемического, зафиксированного в начале марта. В Москве, где никакого ослабления режима для предприятий малого и среднего бизнеса не было, за неделю торговый оборот составил лишь 30,4% от докризисного.

Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе, но обеспечить лекарством всех жителей сразу не получится.

В Саратовской области вновь запретили прогулки и занятия спортом на улице из-за коронавируса. Ограничения на них были сняты 12 мая, но из-за скачка заболеваемости власти решили вновь к ним вернуться.

За последние сутки в Москве скончался71 пациент с диагностированным коронавирусом. Общее количество летальных случаев в столице, таким образом, выросло до 1651.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Номинальный ВВП России в нерабочем апреле 2020 года оказался равен 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, и примерно на треть меньше, чем в марте.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,628 млн человек, 312 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,8 млн человек, более 318,1 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных перешагнуло отметку 1,5 млн человек. Россия находится на втором месте (290 тыс.), Бразилия — на третьем (255 тыс.), Великобритания — на четвертом (247 тыс.), Испания — на пятом месте (231 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях. Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти в июле.

Дональд Трамп пригрозил лишить Всемирную организацию здравоохранения финансирования США, если в течение 30 дней она не докажет свою независимость от Китая и не проведет внутренние реформы. Из ВОЗ в этом случае США могут выйти.

Новая вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вынудила китайские власти ввести строгие меры изоляции на северо-востоке страны. По оценкам Bloomberg, под новый карантин попали более 100 млн человек.

Китай пообещал выделить $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в основном она предназначена для развивающихся стран.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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