Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 мая
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 290 тыс. (8926 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 2722 человека (91 за сутки), выздоровели с начала эпидемии более 67 тыс. человек.
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После смягчения с 12 мая во многих регионах карантинного режима, малый и средний бизнес начали оживать. За неделю оборот торговых точек вырос в России до уровня 60% от доэпидемического, зафиксированного в начале марта. В Москве, где никакого ослабления режима для предприятий малого и среднего бизнеса не было, за неделю торговый оборот составил лишь 30,4% от докризисного.
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Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе, но обеспечить лекарством всех жителей сразу не получится.
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В Саратовской области вновь запретили прогулки и занятия спортом на улице из-за коронавируса. Ограничения на них были сняты 12 мая, но из-за скачка заболеваемости власти решили вновь к ним вернуться.
- За последние сутки в Москве скончался71 пациент с диагностированным коронавирусом. Общее количество летальных случаев в столице, таким образом, выросло до 1651.
- Номинальный ВВП России в нерабочем апреле 2020 года оказался равен 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, и примерно на треть меньше, чем в марте.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,628 млн человек, 312 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,8 млн человек, более 318,1 тыс. скончались.
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных перешагнуло отметку 1,5 млн человек. Россия находится на втором месте (290 тыс.), Бразилия — на третьем (255 тыс.), Великобритания — на четвертом (247 тыс.), Испания — на пятом месте (231 тыс.).
- Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях. Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти в июле.
- Дональд Трамп пригрозил лишить Всемирную организацию здравоохранения финансирования США, если в течение 30 дней она не докажет свою независимость от Китая и не проведет внутренние реформы. Из ВОЗ в этом случае США могут выйти.
- Новая вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вынудила китайские власти ввести строгие меры изоляции на северо-востоке страны. По оценкам Bloomberg, под новый карантин попали более 100 млн человек.
- Китай пообещал выделить $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в основном она предназначена для развивающихся стран.
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