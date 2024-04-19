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Военная операция на Украине ,  
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МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Москвы

МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из Московского патриархата
Сюжет
Военная операция на Украине
Эстонская церковь напрямую не подчиняется Московскому патриархату, но «не свободна от его влияния», заявили в МВД. Накануне парламенту страны предложили осудить Московской патриархат за поддержку военных действий на Украине

МВД Эстонии намерено убедить приходы Эстонской православной церкви выйти из состава Московского патриархата, сообщает ERR со ссылкой на вице-канцлера по вопросам народонаселения и гражданского общества министерства Райво Кюйта.

Накануне, 18 апреля, на рассмотрение эстонского парламента Рийгикогу внесли проект заявления, в котором Московский патриархат назвали «гибридным оружием России для проведения агрессивной политики в мире» и выразили ему осуждение за оправдание военных действий на Украине. Проект подготовили 52 депутата вскоре после выхода наказа Всемирного русского народного собора, в котором военный конфликт между Россией и Украиной назван «священной войной» и «этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада».

Всемирный русский народный собор — крупнейший российский общественный форум, основанный в 1993 году. В его заседаниях участвуют представители власти и российские религиозные деятели. Главой Собора является Патриарх Московский и всея Руси, с 2009 года его возглавляет патриарх Кирилл.

Как отметили Кюйт и советник отдела по делам религий МВД Ринго Рингвеэ, ЭПЦ МП не находится в прямом подчинении Московского патриархата, а потому не несет ответственности за формулировки, приведенные в наказе. Однако, заявили они, церковь все же «не свободна от влияния Московского патриархата», поэтому министерство предлагает разорвать связи с ним. ЭПЦ МП могла бы присоединиться к Эстонской апостольской православной церкви, которая входит в юрисдикцию Константинопольского патриархата, допустили в МВД.

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«Мы уже провели первые встречи и планируем еще больше расширить эту деятельность на следующей неделе», — заявил Кюйт, добавив, что чиновники МВД будут разговаривать с приходами и главами церквей, «чтобы вместе искать выход из нынешней ситуации». Министерство хочет помочь приходам и церквям найти решение и выступить посредником между ними, добавил он.

Кюйт заверил, что власти Эстонии не немерены закрывать церкви или препятствовать работе приходов, которые входят состав ЭПЦ МП.

Наказ, в котором военные действия на Украине названы «священной войной», был опубликован на сайте Московского патриархата 27 марта. Изначально после его выхода глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит парламенту страны признать РПЦ террористической организацией. В проекте, который внесли в Рийгикогу, такой формулировки нет. Это сделано, чтобы избежать впечатления, будто авторы имели в виду, «что православные или православные приходы поддерживают терроризм», заявил ERR депутат парламента, социал-демократ Яак Ааб.

Формулировки в наказе Всемирного русского народного собора вызвали вопросы также у Всемирного совета церквей (объединяет более 330 церквей, конфессий и общин более чем в 100 странах, в том числе РПЦ). Генсек ВСЦ Джерри Пиллэй отметил, что он противоречит позиии патриарха Кирилла, который тот выражал во время их встречи прошлой весной.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эстония МВД Московский патриархат парламент Церковь православие
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