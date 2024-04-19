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Военная операция на Украине ,  
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Генштаб ВСУ уволил спикера сил обороны Юга после критики журналистов

Генштаб ВСУ уволил главу пресс-центра сил обороны Юга после критики журналистов
Сюжет
Военная операция на Украине
Наталью Гуменюк журналисты критиковали за препятствия в освещении происходящего в Херсонской области. Через три дня после появления обращения сотрудников медиа та лишилась поста главы пресс-центра сил обороны Юга ВСУ
Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк (Фото: Инна Бородаева / Укринформ / ZUMA / ТАСС)

Наталья Гуменюк перестала быть начальником Центра стратегических коммуникаций сил обороны Юга украинской армии, сообщается в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена) Генштаба ВСУ.

«Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19 апреля 2024 года», — сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что на замену ищут специалиста, который «станет голосом сил обороны Юга». Центр стратегических коммуникаций будет работать штатно.

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На сайте украинского Института массовой информации (общественная организация, выступающая в защиту свободы слова) 16 апреля появилось обращение к главкому ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Рустему Умерову, начальнику Генштаба Анатолию Баргилевичу с просьбой снять Гуменюк с поста. В обращении раскритикована ее работа, из-за которой журналисты не могли освещать действия украинских военных и происходящее в Херсонской области.

Сотрудники медиа назвали «наиболее вопиющим случаем» запрет от Гуменюк на въезд корреспондентов в подтопленные города и села Херсонской области в день подрыва Каховской ГЭС в июне 2023-го. Из-за этого, говорится в обращении, мировые СМИ брали информацию из российских источников. Кроме того, Гуменюк запретила фиксировать происходящее в селах, где исчезла вода после подрыва ГЭС, и снимать высохшее водохранилище.

Журналисты пожаловались на невозможность попасть в некоторые районы Херсона (город находится под контролем украинских войск) и населенные пункты региона, а также в больницы для освещения происходящего. Наконец, в обращении отмечается, что на других направлениях подобных препятствий работе журналистов нет.

Заявление подписали сотрудники телеканалов «Суспiльне», «Iнтер», «Рада», Sky News, изданий «Украинская правда», NV, The New York Times и др., а также фотографы, блогеры и фрилансеры. Всего в списке 159 подписей.

Гуменюк, как передает «Корреспондент.net», в ответ на обращение заявила, что журналисты не предоставили доказательств своих обвинений, а подчиненный ей пресс-центр не нарушал приказов командования. Свое увольнение она не комментировала.

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