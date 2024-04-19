Генштаб ВСУ уволил спикера сил обороны Юга после критики журналистов
Наталья Гуменюк перестала быть начальником Центра стратегических коммуникаций сил обороны Юга украинской армии, сообщается в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена) Генштаба ВСУ.
«Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19 апреля 2024 года», — сказано в сообщении.
В Генштабе добавили, что на замену ищут специалиста, который «станет голосом сил обороны Юга». Центр стратегических коммуникаций будет работать штатно.
На сайте украинского Института массовой информации (общественная организация, выступающая в защиту свободы слова) 16 апреля появилось обращение к главкому ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Рустему Умерову, начальнику Генштаба Анатолию Баргилевичу с просьбой снять Гуменюк с поста. В обращении раскритикована ее работа, из-за которой журналисты не могли освещать действия украинских военных и происходящее в Херсонской области.
Сотрудники медиа назвали «наиболее вопиющим случаем» запрет от Гуменюк на въезд корреспондентов в подтопленные города и села Херсонской области в день подрыва Каховской ГЭС в июне 2023-го. Из-за этого, говорится в обращении, мировые СМИ брали информацию из российских источников. Кроме того, Гуменюк запретила фиксировать происходящее в селах, где исчезла вода после подрыва ГЭС, и снимать высохшее водохранилище.
Журналисты пожаловались на невозможность попасть в некоторые районы Херсона (город находится под контролем украинских войск) и населенные пункты региона, а также в больницы для освещения происходящего. Наконец, в обращении отмечается, что на других направлениях подобных препятствий работе журналистов нет.
Заявление подписали сотрудники телеканалов «Суспiльне», «Iнтер», «Рада», Sky News, изданий «Украинская правда», NV, The New York Times и др., а также фотографы, блогеры и фрилансеры. Всего в списке 159 подписей.
Гуменюк, как передает «Корреспондент.net», в ответ на обращение заявила, что журналисты не предоставили доказательств своих обвинений, а подчиненный ей пресс-центр не нарушал приказов командования. Свое увольнение она не комментировала.
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