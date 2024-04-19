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Пьяный житель ЕАО ранил полицейских огнем из ружья

Прокуратура ЕАО: пьяный мужчина ранил двух полицейских огнем из ружья
Жительница ЕАО пожаловалась на угрозы со стороны родственника, прибывшие к дому полицейские попали под обстрел из ружья. Мужчина погиб, двух сотрудников МВД доставили в больницу
Фото: prok_eao79 / Telegram
Фото: prok_eao79 / Telegram

Пьяный житель села Амурзет в Еврейской автономной области (ЕАО) открыл огонь по трем полицейским, двое из них получили ранения. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ЧП произошло после того, как в дежурную часть полиции обратилась 29-летняя девушка, которая пожаловалась на «неправомерные действия» со стороны родственника, которому около 55 лет. Будучи пьяным, он угрожал ей физической расправой с применением оружия.

Трое полицейских прибыли к жилому дому, мужчина с крыльца открыл по ним огонь. Двое, получивших ранения, были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. Стрелок погиб.

Прокуратура начала проверку, местное управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В середине апреля мужчина в Уфе ранил ножом себя и двух полицейских. Перед нападением он долго ходил кругами по улице и разговаривал сам с собой, держа в руке нож. Позже он нанес себе повреждения, а потом напал на полицейских, которые пытались его остановить. Его и одного полицейского доставили в больницу.

По сведениям телеграм-канала Baza, полицейским пришлось открыть огонь при задержании мужчины, один из сотрудников МВД получил ножевое ранение руки. Второму полицейскому поцарапало грудь, он отказался от госпитализации, уточнял Mash.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЕАО нападение на полицейских МВД прокуратура
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