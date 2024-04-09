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Подростки с пистолетом напали на отца и сына у метро в Петербурге

Подростки с пистолетом избили мужчину и его сына у метро в Петербурге

Группа вооруженных пистолетом подростков избила мужчину вместе с его 18-летним сыном у метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.

«Один из нападавших, по словам очевидцев, стрелял при этом из пистолета. Вооруженный подросток был впоследствии задержан», — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело, нападавших разыскивают. Центральный аппарат Следственного комитета взял под контроль ход расследования.

Как сообщила «Фонтанка», вооруженные молодые люди потребовали у 45-летнего мужчины и его сына деньги за куртку, которую тот якобы не вернул общей подруге. После отказа мужчину вместе с сыном избили, им потребовалась медицинская помощь.

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Подмосковье
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Фото:СК РФ

13 апреля 2023 года девятиклассник начал стрельбу из пластмассового пистолета в школе Калининского района Петербурга. Подросток выстрелил в четырех детей.

Правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве. Позднее, 16 апреля, суд арестовал молодого человек.

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Санкт-Петербург Метро нападение
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