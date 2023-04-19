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«Бездельник» в Telegram: что теперь считается оскорблением чиновника

Опрошенные РБК юристы объяснили, что считается оскорблением чиновника после решения ВС
Опрошенные РБК юристы считают, что Верховный суд убрал некоторые сомнения в трактовках. Что теперь будет считаться оскорблением чиновника, и как это коснется комментариев в соцсетях и Telegram-каналах
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Что именно разъяснил Верховный суд

Пленум Верховного суда (ВС) выступил с разъяснениями по рассмотрению дел по нескольким статьям Уголовного кодекса. Речь, в частности, идет о статье 319 УК («Оскорбление представителя власти»). Как отмечается на сайте ВС, проект постановления одобрен и направлен в редакционную комиссию.

В разъяснении указывается, что унижением чести и достоинства представителя власти считается — оскорбление выраженное в неприличной форме и публичное. То есть размещенное в средстве массовой информации или Интернете без ограничения доступа к с соответствующим сведениям других лиц: «например, высказывание или иное выражение оскорбления в присутствии потерпевшего и (или) других людей, в том числе в общественных местах, в ходе проведения массовых мероприятий, размещение оскорбительных сведений в средствах массовой информации, на сайтах, форумах или в блогах, открытых для широкого круга».

В соответствии со статьей 319 УК публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Наказание существовало и раньше, но у были сомнения

Комментируя разъяснения Верховного суда, руководитель административной и уголовно-правовой практики юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Булат Тугутов казал РБК, что их необходимость была продиктована текущими реалиями — активным использованием различных интернет-платформ. Юрист считает, что «определенный рост» числа уголовных дел по этой статье возможен, поскольку Следственный комитет скорей всего начнет формировать практику, исходя из позиции высшей судебной инстанции.

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По словам председателя коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимира Старинского, до сих пор по ст. 319 в основном привлекали тех, кто в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте начинал задирать сотрудников полиции. «Чтобы привлекали за оскорбление в интернете массово — такого нет», — сказал он. При этом он уточнил, что хотя такие дела являются легчайшими, суды их редко прекращают, потому что считается, что они направлены не против конкретных людей, а против порядка управления в государстве.

Старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк отмечает, что и раньше можно было возбуждать уголовные дела за оскорбление в адрес представителей власти в интернете. «Возможно, были сомнения на этот счет. ВС решил эти сомнения убрать», — считает он.

Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский отмечает, что дела по статье 319 немногочисленны и в последние годы их число снижалось (с 10,3 тыс. в 2017 году до 6,7 тыс. в 2020 году), а удельный вес в общем количестве преступлений колеблется в районе 1,1-1,5%.

За какие оскорбления будут наказывать

Касательно того, что считать оскорблением, Тугутов отметил, что это определяет судебно-лингвистическая экспертиза. В начале органы дознания МВД, а затем суд будут должны оценить какой оттенок носило то или иное слово, в каком контексте и как употреблено, связано ли оно напрямую или косвенно с профессиональной деятельностью человека, сделано ли это в публичной форме, выражено ли это в неприличной форме», — считает Семеновский. По его словам, теоретически к ответственности можно привлечь и человека, который, например, назвал чиновника «бездельником».

Старинский отметил, что оскорбление в этой статье — то, что умаляет честь и достоинство и не содержит конструктивную критику. Это могут быть как матерные слова, так и не матерные. В последнем случае привлекают экспертов.

Что грозит за оскорбление чиновника в Telegram-канале

Как считает Тугутов, вопрос об оскорблении, например, в Telegram канале будет решаться следующим образом: если как минимум два человека это увидели, автора оскорбления можно будет привлекать к уголовной ответственности.

Грицюк в свою очередь сомневается, что статья будет распространяться, например, на закрытые телеграм-каналы. «По поводу телеграм-каналов практика по ним еще должна сформироваться. Будут какие-то «первые ласточки» — несколько уголовных дел, которые судебная система через себя пропустит. Там уже практика начнет формироваться. Либо будет какое-то дополнительное разъяснение по этому поводу — что считать неограниченным доступом».

В свою очередь, Семеновский считает, что если группа/ чат / канал в мессенджере являются закрытыми, но там находится несколько сотен пользователей, не знающих лично друг другу, то такие сообщества могут быть признанными сообществами без ограничения доступа и за совершенные там оскорбления также может наступить ответственность.

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Артем Филипенок Артем Филипенок, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
оскорбление Верховный суд соцсети Уголовный кодекс Интернет чиновники Telegram
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