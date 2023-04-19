Общество ,
0
В Нижегородской области загорелся завод пластмасс
МЧС: склад площадью 4000 кв. м загорелся в Нижегородской области
В Дзержинске Нижегородской области загорелся склад на площади 4000 кв. м. Об этом сообщает МЧС.
По данным ведомства, никто не пострадал. В тушении пожара участвуют 32 человека и восемь единиц техники.
По данным источников телеграм-канала «112» и издания NN.ru, горит предприятие по производству пластмассы. Пожару присвоен четвертый ранг сложности, отмечает «112». Есть угроза взрыва находящихся на предприятии химикатов и перехода возгорания на соседние постройки.
На месте пожара находятся сотрудники Роспотребнадзора, они берут пробу воздуха.
Материал дополняется