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В Нижегородской области загорелся завод пластмасс

МЧС: склад площадью 4000 кв. м загорелся в Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области загорелся склад на площади 4000 кв. м. Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, никто не пострадал. В тушении пожара участвуют 32 человека и восемь единиц техники.

По данным источников телеграм-канала «112» и издания NN.ru, горит предприятие по производству пластмассы. Пожару присвоен четвертый ранг сложности, отмечает «112». Есть угроза взрыва находящихся на предприятии химикатов и перехода возгорания на соседние постройки.

На месте пожара находятся сотрудники Роспотребнадзора, они берут пробу воздуха.

Материал дополняется

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