МВД попросили проверить пасхальную службу в Перми из-за целования креста

Несмотря на постановление Роспотребнадзора ограничить массовые мероприятия, в пермском храме Всех Святых пасхальную службу посетили прихожане, они целовали крест, который держал настоятель, сообщили СМИ и местные жители

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В храме Всех Святых в Перми во время пасхальных богослужений в ночь на 19 апреля присутствовали прихожане, несмотря на запрет местного управления Роспотребнадзора посещать церкви из-за коронавируса, пишет пермское издание 59.ru, которое также вело трансляцию службы из храма.

На кадрах видно, как во время службы прихожане один за другим целуют крест, который, как утверждает издание, держит в руках настоятель храма Андрей Литовка. Прихожане также прикладывались к иконе во время службы, некоторые из них, как видно на кадрах из храма, протирали ее перед тем, как прикоснуться. Не все из них присутствовали на службе в масках.

Литовка пояснил 59.ru, что только прикладывал крест ко лбу тех, кто подходил к нему.

Издание пишет, что пермские общественники собираются подать заявление в ГУ МВД по краю в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). Жительница края Ирина Форсюк написала в своем Facebook, что обратилась в Роспотребнадзор, МВД и Следственный комитет за правовой оценкой случившегося.