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МВД попросили проверить пасхальную службу в Перми из-за целования креста

Несмотря на постановление Роспотребнадзора ограничить массовые мероприятия, в пермском храме Всех Святых пасхальную службу посетили прихожане, они целовали крест, который держал настоятель, сообщили СМИ и местные жители
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В храме Всех Святых в Перми во время пасхальных богослужений в ночь на 19 апреля присутствовали прихожане, несмотря на запрет местного управления Роспотребнадзора посещать церкви из-за коронавируса, пишет пермское издание 59.ru, которое также вело трансляцию службы из храма.

На кадрах видно, как во время службы прихожане один за другим целуют крест, который, как утверждает издание, держит в руках настоятель храма Андрей Литовка. Прихожане также прикладывались к иконе во время службы, некоторые из них, как видно на кадрах из храма, протирали ее перед тем, как прикоснуться. Не все из них присутствовали на службе в масках.

Литовка пояснил 59.ru, что только прикладывал крест ко лбу тех, кто подходил к нему.

Издание пишет, что пермские общественники собираются подать заявление в ГУ МВД по краю в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). Жительница края Ирина Форсюк написала в своем Facebook, что обратилась в Роспотребнадзор, МВД и Следственный комитет за правовой оценкой случившегося.

РБК направил запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД. Телефон Андрея Литовки был выключен.

В Свято-Троицком кафедральном соборе «РБК Пермь» сообщали, что все открытые для прихожан службы будут проводиться, в других храмах края на тот момент решение не приняли. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий 16 апреля попросил настоятелей приходов и монастырей ограничить посещение прихожан в связи с постановлением главного санитарного врача края до особого распоряжения. Он добавлял, что пасхальное архиерейское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе будет транслироваться онлайн.

В большинстве регионов церкви не стали закрывать для прихожан на Пасху
Политика

Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима утверждал, что его «одолели звонками» из администрации по поводу закрытия храмов. Он также сообщил, что перед службой в кафедральном храме Соликамска 17 апреля с ним разговаривал глава администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, который назвал серьезной ситуацию с вирусом, в итоге архиепископ попросил прихожан во время проповеди «поберечься». «Храм закрыть никто не может. И я не буду. Я только могу вас призвать и сказать, что на улице будет полиция. <...> Проблемы есть. Но богослужения будут совершаться, храмы закрывать мы не будем, ну, а поберечься все мы должны», — приводит его слова «РБК Пермь».

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным на 19 апреля, за прошедшие сутки в Перми зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 198 человек. По данным оперштаба, в Пермском крае зафиксировали три смерти пациентов с коронавирусом. Всего в России, по последним данным, 42 853 зараженных. За сутки в стране выявили 6060 новых случаев. Общее число погибших выросло до 361 человека.

Авторы: Гаяна Демурина, Алена Прохоренко
Теги: Пермь, коронавирус, РПЦ, Пасха, Церковь
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