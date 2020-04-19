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Пандемия коронавируса ,  
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Мантуров сообщил о постоянном драйве от работы в правительстве

Глава Минпромторга заявил, что ведомство не наблюдает в России существенного роста цен на продукты, но допустил, что импортные товары станут дороже. Сформированный магазинами запас продуктов будет пополняться, сказал он
Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Новые вызовы и нынешняя работа в чрезвычайном режиме не дают возможности задуматься о том, что работа в правительстве может надоесть. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

«Поэтому такой постоянный драйв, в котором находишься, — это стимулирует к нахождению правильных решений, управленческих, в первую очередь, для того, чтобы те отрасли, за которые отвечаешь, правильно функционировали», — сказал Мантуров.

Мантуров заявил о запасах продуктов в магазинах минимум на два месяца
Общество

Во время интервью ведущая напомнила министру его слова о том, что запасов продуктов в российских магазинах хватит минимум на два месяца. Она уточнила у Мантурова, чего ожидать потом.

«Потом будет опять на 2 месяца [хватать], потому что это происходит в ежедневном режиме, пополнение. Просто раньше такого торговые сети не делали, они понимали и рассчитывали ежедневно потоки, там больше привозили к выходным дням, меньше — в будние дни, все работало штатно», — ответил министр.

Он пояснил, что когда начался ажиотаж на продукты, вызванный, в частности, пандемией коронавируса, Минпромторг поставил задачу сформировать запасы продуктов на 21 день. Но они, по словам Мантурова, были раскуплены за 3 дня. «И мы, уже исходя из этого ажиотажного спроса, посчитав, какой объем требуется, поставили задачу коллегам обязательно иметь в наличии двухмесячный запас», — заключил министр.

Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии
Бизнес

Ведущая также спросила, что нужно сделать, чтобы цены на продукты не росли. На это Мантуров ответил, что в Минпромторге не видят каких-то серьезных изменений по стоимости товаров, колебания цен, по его словам, очень несущественные.

«Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию», — сказал министр. Он напомнил, что кофе в России не выращивают, а производством чая занимаются только в Краснодарском крае, и то, по его словам, в несущественных объемах. «Но при этом у нас выращиваются травяные чаи, Иван-чай, например, и здесь мы с вами не зависим от импорта. Я активно пью сегодня наши российские травяные чаи. Всем рекомендую это делать, там нет кофеина», — заключил Мантуров.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Как писали «Известия», на фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов предложили поднять цены до 20% на чай, кофе и какао, которые импортируются в основном из-за рубежа. Помимо этого, они считают, что нужно поднять цены на 5–10% на хлеб и изделия, при производстве которых используются мука и зерно, поскольку, в частности, расходы на их транспортировку к концу марта выросли в два раза.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Денис Мантуров, Минпромторг, рост цен
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