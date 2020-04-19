Мантуров сообщил о постоянном драйве от работы в правительстве

Глава Минпромторга заявил, что ведомство не наблюдает в России существенного роста цен на продукты, но допустил, что импортные товары станут дороже. Сформированный магазинами запас продуктов будет пополняться, сказал он

Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Новые вызовы и нынешняя работа в чрезвычайном режиме не дают возможности задуматься о том, что работа в правительстве может надоесть. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

«Поэтому такой постоянный драйв, в котором находишься, — это стимулирует к нахождению правильных решений, управленческих, в первую очередь, для того, чтобы те отрасли, за которые отвечаешь, правильно функционировали», — сказал Мантуров.

Во время интервью ведущая напомнила министру его слова о том, что запасов продуктов в российских магазинах хватит минимум на два месяца. Она уточнила у Мантурова, чего ожидать потом.

«Потом будет опять на 2 месяца [хватать], потому что это происходит в ежедневном режиме, пополнение. Просто раньше такого торговые сети не делали, они понимали и рассчитывали ежедневно потоки, там больше привозили к выходным дням, меньше — в будние дни, все работало штатно», — ответил министр.