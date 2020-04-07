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Нетаньяху объявил о полном карантине в Израиле с 7 по 10 апреля

Израиль решил ввести в стране полный карантин на время иудейского праздника Песах в период с 7 по 10 апреля. Об этом сообщил в ходе выступления из резиденции в Иерусалиме премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его выступление транслировалось в Twitter.

«Мы вводим карантин по всей стране с 16:00 вторника по 07:00 пятницы», — сказал премьер-министр Израиля.

Он также упомянул тот факт, что вспышка эпидемии пришлась на празднование праздника Пурим, который в 2020 году отмечался с вечера 9-го по вечер 10 марта.

«Мы видели, что произошло месяц назад. Я повторяю: Песах не превратится в Пурим. Вы должны справлять праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома», — сказал Нетаньяху. При этом, по его словам, в стране появились первые положительные признаки в ситуации с коронавирусом. Он допустил, что после Песаха ограничения могут быть постепенно сняты.

Как отмечает издание The Times of Israel, теперь меры теперь должны быть одобрены кабинетом министров.

10 марта в рамках мер по нераспространению коронавируса власти Израиля ограничили въезд иностранных туристов в страну.  Впоследствии жителям страны запретили покидать свои дома.

Нетаньяху дважды сдавал тесты на коронавирус, и в обоих случаях результаты были отрицательными. 

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, Пасха, коронавирус, карантин
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