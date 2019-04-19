Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Подготовка любителей станет проще, а от профессионалов потребуют прохождения курсов повышения квалификации. Два года назад в министерстве предлагали отмечать в правах профпригодность водителей, но потом от этой идеи отказались

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. С 18 апреля он находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 6 мая.

Согласно действующему законодательству, все граждане с получением прав получают профессию «водитель», поэтому подготовку любителей Минтранс намерен вывести из-под действия закона «Об образовании». В результате обучение в автошколе не будет считаться образовательным процессом, а граждане, получающие водительские права всех категорий будут оставаться любителями. При этом процесс обучения должен будет упроститься, всего граждане смогут сэкономить на водительских курсах до 1,43 млрд руб. в год.

Для того, чтобы перевозить грузы или пассажиров, водители должны будут пройти курсы повышения квалификации, на которых их обучат вождению во внештатных ситуациях и обеспечению безопасности во время перевозки. В Минтрасе оценивают стоимость таких курсов от 2,7 тыс. до 12,3 тыс. руб., общие затраты отрасли составят 1,66 млрд руб. Свидетельство о профессии водителя будут выдаваться после окончания курсов сроком на пять лет.

В Минтрансе также предлагают запретить нанимать водителей без свидетельств о прохождении необходимых курсов в компании, которые имеют парк автобусов и грузовиков. Нарушителей ждет штраф, размер которого пока не определен. Однако новые требования не будут действовать при найме водителей в армию, скорую помощь, аварийные службы и в пожарную охрану.