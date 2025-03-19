Начальника радиотехнической службы ВМФ задержали за взятку в IL Патио
Сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ задержали начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева по делу о коррупции, пишет «Коммерсантъ».
Затем Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд заключил капитана под стражу на два месяца по просьбе военного следственного управления СК по Ленинградскому военному округу.
«17 марта Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Лопатиева, обвиняемого по ч. 6 ст.290 УК. Срок меры — 14 мая 2025 года. Взятка в 8 млн руб.», — сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
«РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города уточняет, что, по данным следствия, 15 марта Лопатиев в ресторане IL Патио на территории аэропорта «Пулково» лично получил от генерального директора АО «Изумруд», «действовавшего в условиях оперативно–розыскных мероприятий под контролем сотрудников ФСБ России», первую часть взятки в размере 3 млн руб. Взятка в общем размере 8 млн руб. была обещана за общее покровительство и попустительство по службе при реализации компанией «Изумруд» гособоронзаказа по контракту на изготовление и поставку изделий для нужд Минобороны России.
РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.
Радиотехническая служба входит в состав Главного командования ВМФ и занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях и базах, а также обеспечивают защиту радиотехнических систем и связи и в случае необходимости нарушают работу аналогичных систем противника.
Осенью прошлого года по делу о взятке был арестован бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов. По словам источников РБК, дело против генерала строится на показаниях предпринимателя Олега Требунских. По версии следствия, Муминджанов в течение семи лет получал взятки от бизнесмена. По словам Требунских, с 2017 по 2023 год он платил тому взятки за покровительство при исполнении его компаниями контрактов по гособоронзаказу. Бывший замкомандующего Ленинградским военным округом считает, что обвинение против него построено на «путаных и противоречивых» показаниях и оговоре.
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