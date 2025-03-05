Обвиненный во взятке генерал Муминджанов заявил об оговоре

Бывший замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов утверждает, что обвинение построено на «противоречивых свидетельствах». По версии следствия, Муминджанов в течение семи лет получал взятки

Валерий Муминджанов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Арестованный по делу о взятке бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов считает, что обвинение построило свою версию против него на «путаных и противоречивых» показаниях и оговоре. Об этом он заявил РБК (его комментарии по делу передал РБК один из представляющих его адвокатов Сергей Бородин из «Бородин и партнеры»).

«Несмотря на мои обстоятельные объяснения и исчерпывающие ответы, с одной стороны, и путаные и противоречивые показания тех лиц, которые меня оговаривают, обвинение строит свою версию на них. Сожалею об этом и надеюсь, что Воронежский военный суд разберется во всем объективно и справедливо», — сообщил Муминджанов через адвоката.

Муминджанов также заявил, что готов вернуться в зону боевых действий и принять участие в военной операции на Украине.

Генерал-майор был задержан в сентябре 2024 года в Воронеже и этапирован в Москву, где находился под арестом в спецблоке 99/1 изолятора «Матросская Тишина», так называемом Кремлевском централе. В ближайшее время он должен быть этапирован обратно в Воронеж, где его дело рассмотрит Воронежский гарнизонный военный суд.

Обвинение генералу предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), по этой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Источники РБК, знакомые с материалами уголовного дела, рассказали, что оно строится на показаниях предпринимателя Олега Требунских. Бизнесмен, подозреваемый по другому делу о мошенничестве, заключил с прокуратурой досудебное соглашение, с 2015 до 2016 года он находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

По версии следствия, Муминджанов в течение семи лет получал взятки от предпринимателя за то, что способствовал привлечению связанных с ним коммерческих компаний в качестве соисполнителей заказов военного ведомства. По данным следователей, Требунских несколько раз передавал деньги жене Муминджанова, его зятю и неустановленным лицам.

В материалах дела, которые приводят источники РБК, говорится, что Требунских познакомился с Муминджановым в 2003 году, когда тот служил капитаном в одной из воинских частей Воронежской области. Они общались семьями, ходили друг к другу в гости, их связывали соседские отношения.

В январе 2017 года Олег Требунских встретился с Валерием Муминджановым в Большом Козловском переулке недалеко от здания Министерства обороны. На тот момент Муминджанов занимал должность заместителя начальника штаба материально-технического обеспечения.

По показаниям Требунских, с 2017 по 2023 год он платил генерал-майору взятки за покровительство при исполнении его организациями контрактов по гособоронзаказу. В частности, в материалах дела говорится о пошиве головных уборов для нужд ведомства АО «Княгининская швейная фабрика». Договоры на поставку вещевого имущества были заключены между фабрикой и компаниями ООО «Бастион-Центр», ООО «Военный Округ — В» и ООО «Альбатрос-В». Эти компании являлись соисполнителями при пошиве головных уборов для армии.

Также Требунских сообщил следствию, что договорился с Муминджановым о заключении договора между компанией ООО «Галант» и ООО «Альбатрос-В» (аффилирована с Требунских) на «кооперацию для исполнения обязательств по договору по стирке вещевого имущества для нужд Минобороны».

В показаниях по делу, с которыми ознакомился РБК, Муминджанов отвергает наличие коррупции в его действиях. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что деньги, которые Требунских передавал жене генерала Наталье, «она воспринимала как зарплату мужа». В своих показаниях женщина утверждала, что тот подолгу находился в служебных командировках и они не обсуждали, что это были за деньги.

Муминджанов настаивает, что в связи с занимаемой должностью у него не было возможности повлиять или оказать содействие на заключение договоров в рамках гособоронзаказа, в том числе по пошиву головных уборов. Генерал также сообщил следствию, у него никогда не было корыстного умысла обогатиться за счет Требунских, а о заключении договоров между коммерческими компаниями и Княгининской фабрикой он узнал уже после возбуждения уголовного дела. Он выразил сомнения, что между подконтрольными Требунских компаниями «Военный Округ — В», «Альбатрос-В», «Бастион-Центр» и фабрикой велась хозяйственная деятельность, и попросил истребовать соответствующие сведения.

Суд над Муминджановым должен начаться в ближайшее время. Его адвокат Александра Дворянчикова заявила РБК, что будет ходатайствовать перед судом о приобщении к материалам дела наград подзащитного, среди которых медаль Суворова и орден Александра Невского.