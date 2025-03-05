 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Обвиненный во взятке генерал Муминджанов заявил об оговоре

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Аресты генералов
Бывший замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов утверждает, что обвинение построено на «противоречивых свидетельствах». По версии следствия, Муминджанов в течение семи лет получал взятки
Валерий Муминджанов
Валерий Муминджанов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Арестованный по делу о взятке бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов считает, что обвинение построило свою версию против него на «путаных и противоречивых» показаниях и оговоре. Об этом он заявил РБК (его комментарии по делу передал РБК один из представляющих его адвокатов Сергей Бородин из «Бородин и партнеры»).

«Несмотря на мои обстоятельные объяснения и исчерпывающие ответы, с одной стороны, и путаные и противоречивые показания тех лиц, которые меня оговаривают, обвинение строит свою версию на них. Сожалею об этом и надеюсь, что Воронежский военный суд разберется во всем объективно и справедливо», — сообщил Муминджанов через адвоката.

Муминджанов также заявил, что готов вернуться в зону боевых действий и принять участие в военной операции на Украине.

Генерал-майор был задержан в сентябре 2024 года в Воронеже и этапирован в Москву, где находился под арестом в спецблоке 99/1 изолятора «Матросская Тишина», так называемом Кремлевском централе. В ближайшее время он должен быть этапирован обратно в Воронеж, где его дело рассмотрит Воронежский гарнизонный военный суд.

Обвинение генералу предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), по этой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Источники РБК, знакомые с материалами уголовного дела, рассказали, что оно строится на показаниях предпринимателя Олега Требунских. Бизнесмен, подозреваемый по другому делу о мошенничестве, заключил с прокуратурой досудебное соглашение, с 2015 до 2016 года он находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

По версии следствия, Муминджанов в течение семи лет получал взятки от предпринимателя за то, что способствовал привлечению связанных с ним коммерческих компаний в качестве соисполнителей заказов военного ведомства. По данным следователей, Требунских несколько раз передавал деньги жене Муминджанова, его зятю и неустановленным лицам.

В материалах дела, которые приводят источники РБК, говорится, что Требунских познакомился с Муминджановым в 2003 году, когда тот служил капитаном в одной из воинских частей Воронежской области. Они общались семьями, ходили друг к другу в гости, их связывали соседские отношения.

В январе 2017 года Олег Требунских встретился с Валерием Муминджановым в Большом Козловском переулке недалеко от здания Министерства обороны. На тот момент Муминджанов занимал должность заместителя начальника штаба материально-технического обеспечения.

По показаниям Требунских, с 2017 по 2023 год он платил генерал-майору взятки за покровительство при исполнении его организациями контрактов по гособоронзаказу. В частности, в материалах дела говорится о пошиве головных уборов для нужд ведомства АО «Княгининская швейная фабрика». Договоры на поставку вещевого имущества были заключены между фабрикой и компаниями ООО «Бастион-Центр», ООО «Военный Округ — В» и ООО «Альбатрос-В». Эти компании являлись соисполнителями при пошиве головных уборов для армии.

Также Требунских сообщил следствию, что договорился с Муминджановым о заключении договора между компанией ООО «Галант» и ООО «Альбатрос-В» (аффилирована с Требунских) на «кооперацию для исполнения обязательств по договору по стирке вещевого имущества для нужд Минобороны».

В показаниях по делу, с которыми ознакомился РБК, Муминджанов отвергает наличие коррупции в его действиях. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что деньги, которые Требунских передавал жене генерала Наталье, «она воспринимала как зарплату мужа». В своих показаниях женщина утверждала, что тот подолгу находился в служебных командировках и они не обсуждали, что это были за деньги.

Муминджанов настаивает, что в связи с занимаемой должностью у него не было возможности повлиять или оказать содействие на заключение договоров в рамках гособоронзаказа, в том числе по пошиву головных уборов. Генерал также сообщил следствию, у него никогда не было корыстного умысла обогатиться за счет Требунских, а о заключении договоров между коммерческими компаниями и Княгининской фабрикой он узнал уже после возбуждения уголовного дела. Он выразил сомнения, что между подконтрольными Требунских компаниями «Военный Округ — В», «Альбатрос-В», «Бастион-Центр» и фабрикой велась хозяйственная деятельность, и попросил истребовать соответствующие сведения.

Суд над Муминджановым должен начаться в ближайшее время. Его адвокат Александра Дворянчикова заявила РБК, что будет ходатайствовать перед судом о приобщении к материалам дела наград подзащитного, среди которых медаль Суворова и орден Александра Невского.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Минобороны взятка суд Валерий Муминджанов Ленинградский военный округ коррупция
Материалы по теме
«Ъ» узнал причину ужесточения меры пресечения для генерала Попова
Политика
Суд посчитал законным возбуждение дела против генерала Муминджанова
Общество
Защита обжаловала арест генерала Муминджанова по делу о взятке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 93,9 (+1,05) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 89,24 (0) Инвестиции, 08:58
Как индийский ИИ помогает изучать джайнизмОтрасли, 13:47
«Яндекс» представил улучшенную версию определителя номера на iOSТехнологии и медиа, 13:47
Высшую награду в архитектуре получил Лю Цзякунь: чем он известенНедвижимость, 13:46
Один из ведущих производителей в США задумался о продаже винного бизнесаВино, 13:45
Жительница Белгородской области приняла губернатора за мошенникаПолитика, 13:40
Депутаты увеличили число регионов с облегченными требованиями к ОГЭОбщество, 13:37
Минфин допустил запуск торгов криптовалютой «суперквалами». Какие условияКрипто, 13:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На месте сгоревшего OBI в Химках построят акватермальный комплексБизнес, 13:26
Минфин сделает акцент на участии детей в инструменте семейных инвестицийИнвестиции, 13:22
Песков напомнил о нюансах в связи с письмом Зеленского Трампу о миреПолитика, 13:19
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 13:14
Боец Александр Емельяненко заявил, что у него отнялись ногиСпорт, 13:04
Депутат Мажилиса Казахстана рассказал о нападках из-за национальностиПолитика, 13:04
Кремль назвал «лучшее место» для переговоров России, США и УкраиныПолитика, 13:03