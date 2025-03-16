Сына экс-замглавы Брянской области Тимошенко арестовали по делу о взятке
В Брянской области вслед за бывшим замглавы региона Сергеем Тимошенко по делу о взятке арестовали и его сына Антона Тимошенко, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в телеграм-канале.
«Антону Тимошенко, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Он будет находиться под стражей до 13 мая. Обвиняемый и защита просили о домашнем аресте.
Тимошенко обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Как считает следствие, в 2020–2021 годах он был посредником в передаче взятки своему отцу, который в тот период был замглавы Брянской области.
Накануне арестовали также и самого Сергея Тимошенко. Он будет под стражей также до 13 мая. Пресс-служба судов региона сообщила тогда, что Тимошенко в 2019–2021 годах получил от предпринимателей взятки более чем на 4 млн руб. «за общее покровительство при выполнении указанных контрактов, беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ, их своевременную оплату и содействие в заключении новых контрактов».
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