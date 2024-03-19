Экс-замглаву Минпросвещения отправили на 5 лет в колонию

Марину Ракову приговорили к 5 годам колонии за хищение более 50 млн руб., выделенных из бюджета в том числе на образовательные программы, бывшего ректора «Шанинки» Сергея Зуева — к 4 годам лишения свободы условно

Марина Ракова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Бывший замминистра просвещения Марина Ракова приговорена по делу о мошенничестве к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывший ректор «Шанинки» Сергей Зуев — к четырем годам условно. Приговор огласил Никулинский районный суд Москвы, передает корреспондент РБК. Также Раковой назначили штраф в 900 тыс. руб., а также взыскали 2,8 млн руб. в пользу РАНХиГС.

Зуев с 2011 по 2023 годы возглавлял Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка»), а также занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС. По версии следствия, Ракова вступила с ним в сговор с целью хищения бюджетных средств.

Прокуратура просила суд приговорить Ракову к восьми годам колонии, а Зуеву — назначить шесть лет и шесть месяцев колонии.

Суд также вынес решение в отношении бывшего сотрудника Фонда новых форм развития образования Евгения Зака и Максима Инкина, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко, исполнительного директора «Шанинки» Кристины Крючковой и экс-директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова. Евгений Зак получил 4,6 лет лишения свободы условно и 700 тыс. руб. штрафа, Максим Инкин — 3,5 года условно, Артур Стеценко — 3 года условно, Иван Федотов — 3 года условно, Кристина Крючкова — 3 года условно и 300 тыс. штрафа.

По версии следствия, Ракова похитила 21,2 млн руб., выделенных на федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование» в 2019-2020 годах. Тогда между «Шанинкой», являвшейся исполнителем, и Фондом новых форм развития образования были заключены два договора. Но выполненные по ним работы, считает следствие, не соответствовали техническим заданиям.

Еще 20,3 млн руб., по данным следствия, были похищены через фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук (ИОН). Девять миллионов рублей похитили при фиктивном трудоустройстве помощника Марины Раковой Андрея Саака и ее гражданского мужа Артура Стеценко в Федеральный институт развития образования при той же академии.

Что известно о Марине Раковой Марина Ракова родилась в Алтайском крае в семье педагога и работника прокуратуры. После окончания гимназии в Барнауле она уехала в Москву, где поступила в МГТУ им. Н. Э. Баумана. После отчисления из «Бауманки» Марина поступила в Алтайскую академию экономики и права. С 2014 по 2018 год Ракова работала в Агентстве стратегических инициатив, где руководила проектным офисом по созданию детских технопарков «Кванториум». Под ее руководством был открыт 51 «Кванториум» в 37 регионах России, где проходили обучение 47 тысяч детей. В октябре 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев назначил Марину Ракову заместителем министра просвещения. В этой должности до 2020 года она администрировала национальный проект «Образование». В 2020 году Ракова стала вице-президентом Сбербанка, главой дивизиона «Цифровые образовательные платформы». На этой должности она проработала до октября 2021 года. В октябре 2021 года Ракова была арестована. После того, как экс-чиновница находилась несколько месяцев в СИЗО по подозрению в мошенничестве, Тверской суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Выйдя из изолятора, Ракова вернулась на работу в Агентство стратегических инициатив на рядовую должность.

Как шло следствие

Марина Ракова была арестована сотрудниками полиции в октябре 2021 года за неделю до этого у нее дома и на работе прошли обыски. Следователь вызвал Ракову на допрос, но она исчезла. Дома у бывшей чиновницы силовики застали следы экстренных сборов.

МВД объявило ее в федеральный розыск по подозрению в причастности к совершению крупного мошенничества. На тот момент Ракова являлась вице-президентом Сбербанка. Спустя неделю она сама пришла в полицию, где была сразу же задержана. Также был задержан и ее гражданский муж Артур Стеценко, гендиректор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Тверской районный суд Москвы отправил обоих под арест.

Также осенью 2021 года по подозрению в хищениях бюджетных средств были арестованы управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО Сбербанк Максим Инкин и управляющий директор того же банка Евгений Зак.

После ареста Марина Ракова не признала вину. Вопреки закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» ее поместили в одну камеру с «уголовницей», которая заявила, что отсидела за решеткой больше 20 лет «за тяжкие преступления». Об этом сообщала член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По закону, тех, кого впервые привлекли к уголовной ответственности, не имеют право размещать с рецидивистами. Тогда Меркачева говорила, что татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом.

Спустя несколько дней после ареста Раковой, следственный департамент МВД задержал ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (также известной как «Шанинка») Сергея Зуева. На момент его задержания под арестом уже находилась бывший исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Тогда полиция сообщила, что Зуев проходит подозреваемым по делу Марины Раковой.

Не смотря на то, что следствие ходатайствовало о помещении ректора под стражу, Тверской суд принял решение отправить его под домашний арест. На следующий день после избрания меры пресечения более 200 студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников «Шанинки» написали открытое письмо в поддержку арестованного ректора. Они назвали задержание Зуева, который на тот момент находился в больничном стационаре, «избыточным и демонстративно жестоким».

В конце октября Зуева госпитализировали в городскую больницу в состоянии гипертонического криза. Ему вызвали скорую, когда он находился на допросе в следственном департаменте МВД. Врачи провели операцию по аорто-коронарному шунтированию сердца. Жена Зуева Елизавета Фокина рассказывала, что это было уже третья операция за 2021 год. Но несмотря на очевидные проблемы со здоровьем, в ноябре того же года Мосгорсуд отменил ректору «Шанинки» домашний арест. Его взяли под стражу в зале суда. Тогда же члены Российской академии наук обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять это дело под личный контроль и сменить Зуеву меру пресечения. Авторы письма назвали обвинения в адрес Зуева абсурдными, а действия следователей нарочито жестокими.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое прошло в декабре 2021 года после обращения академиков, президент сообщил, что не видит смысла держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются. Но выпустили Зуева под домашний арест лишь в августе 2022 года. Тогда Тверской суд по ходатайству следствия изменил ему меру пресечения. Это произошло после того, как Зуев признал вину и возместил ущерб.

На время ареста обязанности по оперативному управлению Московской высшей школой социальных и экономических наук взял на себя проректор по учебной работе Евгений Миронов. Новый ректор появился в «Шанинке» лишь в марте 2023 года. Им стала профессор-экономист Мария Сигова.

В июне 2022 года, после показаний Марины Раковой, полиция задержала ректора Российской академии народного хозяйства Владимира Мау. Суд отправил его под домашний арест. Временно исполняющим обязанности ректора РАНХиГС был назначен проректор академии Максим Назаров. Спустя месяц под домашний арест поместили и проректора академии Ивана Федотова.

В августе 2022 года Мау отпустили под подписку о невыезде, и он вернулся к своим обязанностям ректора. Осенью того же года в отношении Мау прекратили уголовное преследование, спустя месяц после этого ректор РАНХиГС уехал в Израиль. А в 2023 году премьер-министр Мишустин освободил его от руководства вузом.

В ноябре 2022 года Мосгорсуд отпустил из СИЗО и Марину Ракову. Ей избрали запрет определенных действий. Вместе с Раковой суд смягчил меру пресечения и другим фигурантам: ее гражданскому мужу Артуру Стеценко, управляющим директорам Сбербанка Евгению Заку и Максиму Инкину (бывшие они или действующие, не уточнялось), которые ранее находились в СИЗО. Также меру смягчили юрисконсульту «Шанинки» Кристине Крючковой — ее отпустили из-под домашнего ареста.

Следствие пошло на смягчение после того, как фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб более чем в 65 млн руб. Единственным фигурантом под мерой пресечения строже «запрета определенных действий» на тот момент оставался проректор «Шанинки» Иван Федотов. Он продолжал находиться под домашним арестом.