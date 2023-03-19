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Более 50 человек подрались на стройке ЖК в Москве из-за обеда

Двое рабочих пострадали в драке на стройке ЖК в Москве из-за обеда
По данным телеграм-канала Baza, рабочие поссорились из-за времени посещения столовой, в итоге ссора переросла в потасовку с участием более 50 человек. Полиция возбудила уголовное дело
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На стройплощадке на северо-западе Москвы между рабочими возникла потасовка, в результате пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«18 марта поступило сообщение о конфликте рабочих на строительном объекте в Северо-Западном округе столицы. Прибыли сотрудники полиции по Хорошево-Мневники», — сказали там.

По предварительным данным, на стройплощадке на улице Нижние Мневники между рабочими произошел бытовой конфликт. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК; наказание по этой части — лишение свободы на срок до восьми лет). Сейчас ведется следствие.

Телеграм-канала Baza сообщил, что утром 18 марта на стройке жилого комплекса (ЖК) «Остров» произошла массовая драка, в которой участвовали более 50 граждан Таджикистана и Узбекистана. По данным телеграм-канала, рабочие поссорились из-за времени посещения столовой, в итоге ссора переросла в потасовку. «Десятки человек» были доставлены в полицию, сообщает Baza

На сайте ЖК «Остров» сообщается, что застройщиком является компания «Дон-Строй».

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В ночь на воскресенье ТАСС сообщил о массовой драке на соревнованиях по рестболу, которые проходили на «ВТБ Арене», в ней участвовали около 50 человек. Причиной стал конфликт во время игры. Несколько участников потасовки были доставлены в полицию. Днем в МВД сообщили, что 19 марта во время соревнований по рестболу между двумя игроками началась словесная перепалка, которая потом переросла в потасовку. После этого в конфликт вмешался один из зрителей. В итоге сотрудники охраны пресекли драку. Участники были доставлены в полицию, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Елена Чернышова
Москва массовая драка
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