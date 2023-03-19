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ТАСС сообщил о массовой драке на соревнованиях по рестболу в Москве

ТАСС: массовая драка произошла на соревнованиях по рестболу в Москве

В Москве на соревнованиях по рестболу произошла массовая драка с участием около 50 человек, сообщает корреспондент ТАСС. Мероприятие проходило на «ВТБ-Арене».

По данным ТАСС, причиной драки стал эмоциональный конфликт, возникший во время игры. Массовая потасовка длилась не менее 10 минут. Несколько участников драки задержали и доставили в отдел полиции.

В Неаполе 15 марта болельщики устроили массовые беспорядки перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и немецким «Айнтрахтом». Власти города запретили болельщикам «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне посещение матча из-за угроз беспорядков, но в итоге в Италию прибыли около 600 немецких фанатов клуба не из этого города. Они решили провести марш по улицам, после чего вступили в стычку с местной полицией.

В городе произошли еще несколько стычек фанатов. Так, болельщики «Наполи» забросали камнями несколько автобусов с немецкими фанатами, сожгли в центре города несколько автомобилей.

Теги
Москва драка массовая драка соревнования
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0
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