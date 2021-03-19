Летевший из Турции в Москву самолет сел в Ростове по технической причине

Международное авиасообщение России с другими странами было ограничено 22 марта прошлого года в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Постепенное снятие ограничений началось летом. Турция стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение в 2020 году. Первоначально международное сообщение осуществлялось через столичный аэропорт Домодедово. Постепенно для международных авиаперевозок стали доступны аэропорты других российских городов, в частности Санкт-Петербурга.

В начале февраля турецкие власти заявляли, что ожидают начала туристического сезона в апреле. Сначала страна будет доступна только для внутреннего туризма, а затем откроется для туристов из Англии и России. 1 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о частичной отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Регионы страны поделены на четыре категории в зависимости от степени риска заболевания COVID-19. Среди регионов с высоким риском оказались в том числе Стамбул и Анталья.

Несколько дней назад власти Турции ввели электронные анкеты по коронавирусу для прибывающих в страну. Раньше на борту самолета выдавали бумажную анкету, теперь с 15 марта все пассажиры должны заполнить ее онлайн. Сделать это нужно за 72 часа до прилета в страну.