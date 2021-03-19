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Летевший из Турции в Москву самолет сел в Ростове по технической причине

На борту Airbus A321 находились 194 пассажира. Посадка прошла благополучно. Сейчас решается вопрос, нужен ли резервный борт для доставки пассажиров в российскую столицу
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья — Москва, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика Вера Гасникова.

По ее словам, самолет должен был приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. Airbus вынужденно сел в Ростове «по технической причине».

«Посадка прошла благополучно. На месте работают технические специалисты», — сообщила Гасникова.

Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе «Уральских авиалиний», на борту находились 194 пассажира. В настоящее время решается вопрос, нужен ли резервный борт для их доставки в Москву.

В Турции стали требовать электронные анкеты по COVID-19
Общество
Фото:Burhan Ozbilici / AP

Международное авиасообщение России с другими странами было ограничено 22 марта прошлого года в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Постепенное снятие ограничений началось летом. Турция стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение в 2020 году. Первоначально международное сообщение осуществлялось через столичный аэропорт Домодедово. Постепенно для международных авиаперевозок стали доступны аэропорты других российских городов, в частности Санкт-Петербурга.

В начале февраля турецкие власти заявляли, что ожидают начала туристического сезона в апреле. Сначала страна будет доступна только для внутреннего туризма, а затем откроется для туристов из Англии и России. 1 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о частичной отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Регионы страны поделены на четыре категории в зависимости от степени риска заболевания COVID-19. Среди регионов с высоким риском оказались в том числе Стамбул и Анталья.

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Несколько дней назад власти Турции ввели электронные анкеты по коронавирусу для прибывающих в страну. Раньше на борту самолета выдавали бумажную анкету, теперь с 15 марта все пассажиры должны заполнить ее онлайн. Сделать это нужно за 72 часа до прилета в страну.

Авторы
Евгения Лебедева, Михаил Юшков
Airbus «Уральские авиалинии» экстренная посадка Ростов-на-Дону Москва Анталья
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