Летевший из Турции в Москву самолет сел в Ростове по технической причине
Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья — Москва, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика Вера Гасникова.
По ее словам, самолет должен был приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. Airbus вынужденно сел в Ростове «по технической причине».
«Посадка прошла благополучно. На месте работают технические специалисты», — сообщила Гасникова.
Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе «Уральских авиалиний», на борту находились 194 пассажира. В настоящее время решается вопрос, нужен ли резервный борт для их доставки в Москву.