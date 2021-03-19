ВЦИОМ сообщил о снижении индекса счастья россиян

Социологи выяснили, что 80% россиян ощущают себя счастливыми в той или иной степени. По большей части оптимистично настроены россияне с хорошим достатком и имеющие высшее образование. Несчастливы оказались 16% респондентов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Большинство россиян (80%) заявили, что чувствуют себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из этого числа более трети (36%) выражают полную уверенность в том, что они счастливы. Несчастливы оказались 16% опрошенных.

«В большей степени оптимистично настроены россияне с хорошим достатком (93%), а также соотечественники с высшим полным или неполным образованием (85%)», — выяснили социологи.

Индекс счастья, как отмечает ВЦИОМ, опустился за полгода и составил 64 п. Этот показатель просел на 2 п. по сравнению с ноябрем прошлого года. Несмотря на то что индекс счастья находится ниже показателей периода 2017 — начала 2019 года (72–75 п.), последние два года он держится на стабильном уровне — 64–67 п.