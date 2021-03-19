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ВЦИОМ сообщил о снижении индекса счастья россиян

Социологи выяснили, что 80% россиян ощущают себя счастливыми в той или иной степени. По большей части оптимистично настроены россияне с хорошим достатком и имеющие высшее образование. Несчастливы оказались 16% респондентов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Большинство россиян (80%) заявили, что чувствуют себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из этого числа более трети (36%) выражают полную уверенность в том, что они счастливы. Несчастливы оказались 16% опрошенных.

«В большей степени оптимистично настроены россияне с хорошим достатком (93%), а также соотечественники с высшим полным или неполным образованием (85%)», — выяснили социологи.

Индекс счастья, как отмечает ВЦИОМ, опустился за полгода и составил 64 п. Этот показатель просел на 2 п. по сравнению с ноябрем прошлого года. Несмотря на то что индекс счастья находится ниже показателей периода 2017 — начала 2019 года (72–75 п.), последние два года он держится на стабильном уровне — 64–67 п.

Индекс счастья строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?» ВЦИОМ рассчитывает его как разницу суммы положительных ответов и отрицательных, этот показатель измеряется в пунктах и может варьироваться в диапазоне от -100 до 100.

Вместе с тем 31% россиян считает, что вокруг больше счастливых людей. В свою очередь, почти половина опрошенных (45%) полагают, что вокруг поровну и счастливых, и несчастливых, а несчастливы близкие и знакомые у 16% россиян.

Социологи назвали слагаемые счастья для россиян
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

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Согласно данным опроса, чаще счастливыми себя называют те, у кого есть семья и благополучие в доме (26%). Также о своем счастье заявляют те, кто здоров и чьи близкие здоровы (25%). Чувствуют себя счастливыми те опрошенные, у кого есть дети (21%) и хорошая работа (17%). Играет свою роль и общая удовлетворенность жизнью (12%).

При этом основным поводом для несчастья россиян является экономическая нестабильность. Об общей нехватке материальных средств сообщили (7%), о низком уровне заработной платы и задержке в ее выплатах сказали 6% респондентов, а безработицу, низкие пенсии, высокие цены и проблемы в семье назвали по 4% респондентов.

В конце 2014 года 76% россиян признались в том, что чувствуют себя счастливыми. За четыре года этот показатель значительно увеличился. Так, в ноябре 2018-го об этом говорили уже 84% жителей России.

Автор
Михаил Юшков
опрос ВЦИОМ россияне индекс счастья
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