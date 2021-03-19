ВЦИОМ сообщил о снижении индекса счастья россиян
Большинство россиян (80%) заявили, что чувствуют себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Из этого числа более трети (36%) выражают полную уверенность в том, что они счастливы. Несчастливы оказались 16% опрошенных.
«В большей степени оптимистично настроены россияне с хорошим достатком (93%), а также соотечественники с высшим полным или неполным образованием (85%)», — выяснили социологи.
Индекс счастья, как отмечает ВЦИОМ, опустился за полгода и составил 64 п. Этот показатель просел на 2 п. по сравнению с ноябрем прошлого года. Несмотря на то что индекс счастья находится ниже показателей периода 2017 — начала 2019 года (72–75 п.), последние два года он держится на стабильном уровне — 64–67 п.
Индекс счастья строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?» ВЦИОМ рассчитывает его как разницу суммы положительных ответов и отрицательных, этот показатель измеряется в пунктах и может варьироваться в диапазоне от -100 до 100.