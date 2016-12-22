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Социологи назвали слагаемые счастья для россиян
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Социологи назвали слагаемые счастья для россиян
Общество, 10:35
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Социологи назвали слагаемые счастья для россиян
Более 80% россиян считают себя счастливыми, а в качестве причин своего счастья называют семью, хорошее здоровье и работу. Тем не менее за последние полгода индекс счастья понизился с 73 до 71 пункта

Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, находится на высоком уровне: 84% опрошенных социологами из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ответили, что чувствуют себя счастливыми людьми. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в четверг.

Опрос социологи провели 14 ноября посредством телефонного интервью по случайной выборке. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. 

Согласно полученным данным, процент счастья высок во всех социально-демографических группах. Более оптимистичны оказались люди с хорошим, по их мнению, материальным положением (94%) по сравнению с теми, кто пожаловался на него (66%).

Причины счастья

  • Опрошенные социологами заявили, что счастливыми их делает семья. За последние полгода значимость этого фактора увеличилась: 33% на сегодня против 30% весной;
  • С марта выросла и доля тех, кто рад жизни, потому что чувствует себя здоровым человеком (с 16% до 21%);
  • Остальные назвали причиной своего счастья детей и хорошую работу, которая приносит им удовлетворение — так ответили по 15% респондентов.

Причины несчастья

  • материальные трудности (12%);
  • плохое положение дел в стране (9%);
  • проблемы со здоровьем, низкие зарплаты и их задержки (по 5%).

Говоря о своем окружении, половина участников опроса (48%) заявили, что среди их знакомых и близких примерно равное количество как счастливых, так и несчастных людей. 32% респондентов отметили, что в их кругу общения преобладают счастливые люди, 16% указали, что среди их знакомых больше недовольных жизнью.

Несмотря на высокий процент тех, кто назвал себя счастливым, индекс, который рассчитывался на основе опроса, составил 71 пункт против 73-х весной. «Это означает, что в ощущениях людей появилась некоторая напряженность, но они пока бодрятся и не признаются в этом даже самим себе. Характерно, что главным фактором негативных изменений является рост беспокойства за ситуацию в стране. Это прямо перекликается с зарегистрированным ранее ростом числа тех, кто считает, что дела в стране идут в неправильном направлении», — пояснил руководитель Центра социально-экономических исследований Института социологии управления при РАНХиГС Олег Чернозуб, подчеркнув, что это «весьма тревожные симптомы».

ВЦИОМ рассказал о высоком уровне счастья у россиян
Общество

Аналогичный опрос ВЦИОМ проводил в середине марта. Его результаты также показали высокий уровень счастья среди опрошенных (83%). Самыми оптимистичными тогда оказались люди с высокими доходами, молодежь и пожилые люди. Факторами своего счастья они назвали семью, детей, здоровье и хорошую работу.

Орешкин рассказал о повышении роли счастья для роста экономики
Экономика

От уровня счастья каждого отдельно взятого человека в постиндустриальной экономике зависит скорость роста ВВП, указывал в июле глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, влияние, которое люди оказывают реализацией своих идей на экономику и пространство вокруг, растет, и это становится катализатором роста роли счастья. Министр подчеркнул, что залогом более быстрого экономического роста будет являться создание такой городской среды, которая «приносит человеку счастье».

Автор: Анна Трунина.
Теги: ВЦИОМ , социологический опрос , россияне , индекс счастья
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