МЧС назвало возможную причину взрыва в жилом доме в Химках

Два человека погибли, среди них ребенок

Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

Причиной взрыва в девятиэтажном доме в подмосковных Химках мог стать взрыв газовоздушной смеси, сообщили «РИА Новости» в региональном главке МЧС.

По словам источника «Интерфакса», спровоцировать утечку газа могло нарушение техники безопасности при пользовании газовых приборов.

«По подтвержденной информации два человека погибли, среди них ребенок. Один пострадал, но информация уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Пожар в жилом доме на улице Зеленой в Химках произошел между 10 и 11 утра. В результате происшествия обрушились перекрытия между 8-м и 9-м этажами и начался пожар. К 11:30 пожарные ликвидировали открытое горение. МЧС сообщало, что под завалами могли оказаться несколько человек.