В Химках произошел взрыв в квартире жилого дома

Один человек погиб, сообщили источники «Интерфакса» и «РИА Новости». По информации МЧС, под завалами могли оказаться еще два человека. «По предварительным данным, в квартире могли находиться дети. Эта информация проверяется», — сказал собеседник «Интерфакса».

«Мы сейчас проверяем информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Сейчас выехали все экстренные службы на место, глава выезжает. Будут сейчас разбираться, выяснять объемы ЧП», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Химок.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили РБК, что проводится проверка, на место происшествия выехал химкинский городской прокурор.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольге Врадий и в региональный минздрав.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили РБК информацию о взрыве. Информация о том, есть ли под завалами люди, уточняется, добавили там.

В квартире произошел взрыв бытового газа, сообщил РБК источник в региональном минздраве. На место происшествия направили 13 бригад скорой помощи, восемь бригад территориального центра медицины катастроф и один вертолет, сказал он.

Из-под завалов спасли ребенка, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС. По информации источника агентства, пожар локализован.

Региональная прокуратура начала проверку по факту взрыва, на место происшествия выехал прокурор Химок, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.