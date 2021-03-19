В Химках произошел взрыв в квартире жилого дома

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 73,66 (+0,56) Инвестиции, 18 мар, 14:07
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 88,12 (+1,15) Инвестиции, 18 мар, 14:07
Воробьев направил главу ГУ МЧС на место взрыва в квартире в Химках Общество, 11:56 Два человека погибли при взрыве в квартире в Химках Общество, 11:50 Будущее VR и AR: тест-драйв Oculus Quest 2 Индустрия 4.0, 11:50  Почему в России выживает один из двадцати стартапов Pro, 11:49 Взрыв в многоэтажном доме в Химках. Фоторепортаж Общество, 11:46  Собянин представил проект благоустройства «золотого острова» в Москве Недвижимость, 11:46 Фергюсон отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедова Спорт, 11:44 МЧС назвало возможную причину взрыва в жилом доме в Химках Общество, 11:39 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 11:39 Умер заслуженный артист России Виталий Стремовский Общество, 11:37 Белоруссия напишет новую песню к «Евровидению» после запрета Общество, 11:32 Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках Общество, 11:26 В Казахстане выпустят монету с Назарбаевым Финансы, 11:23 В России второй день подряд выявили более 9 тыс. заразившихся COVID-19 Общество, 11:22
Общество ,  
0 

В Химках произошел взрыв в квартире жилого дома

Под завалами находятся люди. Сообщается об одном погибшем
Фото: Подсмотрено в Москве | Московские новости / VK
Фото: Подсмотрено в Москве | Московские новости / VK

В подмосковных Химках произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме, сообщило региональное управление МЧС.

Дом находится по адресу ул. Зеленая, 16.

Взрыв произошел в квартире на восьмом этаже, сообщил источник «Интерфакса». По его информации, в результате происшествия обрушилась часть фасада восьмого этажа, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

После взрыва начался пожар, горят пять квартир, сообщил источник ТАСС.

Video

Один человек погиб, сообщили источники «Интерфакса» и «РИА Новости». По информации МЧС, под завалами могли оказаться еще два человека. «По предварительным данным, в квартире могли находиться дети. Эта информация проверяется», — сказал собеседник «Интерфакса».

«Мы сейчас проверяем информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Сейчас выехали все экстренные службы на место, глава выезжает. Будут сейчас разбираться, выяснять объемы ЧП», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Химок.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили РБК, что проводится проверка, на место происшествия выехал химкинский городской прокурор.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольге Врадий и в региональный минздрав.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили РБК информацию о взрыве. Информация о том, есть ли под завалами люди, уточняется, добавили там.

В квартире произошел взрыв бытового газа, сообщил РБК источник в региональном минздраве. На место происшествия направили 13 бригад скорой помощи, восемь бригад территориального центра медицины катастроф и один вертолет, сказал он.

Из-под завалов спасли ребенка, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС. По информации источника агентства, пожар локализован.

Региональная прокуратура начала проверку по факту взрыва, на место происшествия выехал прокурор Химок, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Авторы
Виктория Полякова, Екатерина Костина
Материалы по теме
Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках
Общество
МЧС заявило о двух жителях под завалами после взрыва в квартире в Химках
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter