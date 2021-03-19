Общество , 19 мар, 11:56
0
Воробьев направил главу ГУ МЧС на место взрыва в квартире в Химках
Губернатор Подмосковья направил на место взрыва дома в Химках заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу областного МЧС Сергея Полетыкина. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
«Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва в одном из многоквартирных жилых домов», — говорится в сообщении.
Главе Химок Дмитрию Волошину также поручено оказать необходимую помощь и заботу жильцам дома.
Материал дополняется