Воробьев направил главу ГУ МЧС на место взрыва в квартире в Химках

Фото: Виктория Виатрис / РИА Новости

Губернатор Подмосковья направил на место взрыва дома в Химках заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу областного МЧС Сергея Полетыкина. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва в одном из многоквартирных жилых домов», — говорится в сообщении.

Главе Химок Дмитрию Волошину также поручено оказать необходимую помощь и заботу жильцам дома.

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