Спрос на благоустройство дач у россиян резко вырос за время пандемии

Карантинные меры, принятые из-за коронавирусной инфекции, заставили россиян в 2020 году больше времени проводить на дачах. Соответственно, значительно вырос спрос и расходы на услуги по их благоустройству

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В ближайшее время 88% россиян, которые владеют дачами, займутся их благоустройством в ближайшие полгода, причем только 6% из них собираются это делать самостоятельно. К такому выводу пришли эксперты сервиса Avito в результате исследования (есть у РБК).

В целом спрос на услуги по ремонту дачных домов вырос на 78% по сравнению с прошлым годом, на 56% вырос спрос на строительство бань и саун.

«Поскольку добираться на дачу россияне предпочитают на личных авто, спрос на строительство гаражей также вырос на 46% год к году. И, конечно, дачники не обошли стороной и благоустройство участка — оно стало востребованнее на 38%», — говорится в отчете.

Половина опрошенных собирается заняться благоустройством дачных участков, 19% планируют возведение дополнительных построек, чаще всего гаража, сарая, бани, а 16% — провести капитальный ремонт.

Около 20% респондентов планируют потратить на благоустройство загородного владения от 21 до 40 тыс. руб., а 14% готовы потратить более 90 тыс. руб.