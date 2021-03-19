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Пандемия коронавируса ,  
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Спрос на благоустройство дач у россиян резко вырос за время пандемии

Карантинные меры, принятые из-за коронавирусной инфекции, заставили россиян в 2020 году больше времени проводить на дачах. Соответственно, значительно вырос спрос и расходы на услуги по их благоустройству
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В ближайшее время 88% россиян, которые владеют дачами, займутся их благоустройством в ближайшие полгода, причем только 6% из них собираются это делать самостоятельно. К такому выводу пришли эксперты сервиса Avito в результате исследования (есть у РБК).

В целом спрос на услуги по ремонту дачных домов вырос на 78% по сравнению с прошлым годом, на 56% вырос спрос на строительство бань и саун.

«Поскольку добираться на дачу россияне предпочитают на личных авто, спрос на строительство гаражей также вырос на 46% год к году. И, конечно, дачники не обошли стороной и благоустройство участка — оно стало востребованнее на 38%», — говорится в отчете.

Половина опрошенных собирается заняться благоустройством дачных участков, 19% планируют возведение дополнительных построек, чаще всего гаража, сарая, бани, а 16% — провести капитальный ремонт.

Около 20% респондентов планируют потратить на благоустройство загородного владения от 21 до 40 тыс. руб., а 14% готовы потратить более 90 тыс. руб.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Полностью самостоятельно собираются заниматься ремонтом и благоустройством только 6% дачников, 54% собираются выбирать мастеров среди друзей или знакомых, а 53% — среди знакомых с опытом благоустройства дачи.

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В исследовании участвовали около 5 тысяч россиян — обладателей дачных участков со всей страны.

Как выяснили специалисты МТС Банка, в период самоизоляции с мая по июнь 2020 года россияне вновь вернулись к отдыху и ведению хозяйства на дачах. Их расходы на стройку и DIY-товары (товары группы «сделай сам) выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Фото:Michel Spingler / AP

Лидерами по темпу роста стали стройматериалы (лесоматериалы, цемент, песок, кирпич, трубы, ограждения) — количество транзакций в мае—июне 2020 года выросло на 65% по сравнению с прошлым годом, а расходы на них увеличились на 55%. На втором месте по приросту продаж садовые принадлежности (садовый инвентарь, семена, саженцы, горшечные растения, удобрения). В этой категории рост количества транзакций составил 38%, рост трат — 34%.

Наименьший рост продаж показали мебель, товары для дома и ремонта, куда относятся обои, краски, электрические и осветительные приборы, зеркала, картины, постельные принадлежности, посуда и т. д. Здесь количество транзакций выросло на 34%, а общая сумма расходов — на 29%.

Аналогичное исследование, проведенное в 2019 году, показало, что с 2017 года расходы россиян на товары для дома, ремонта и мебель выросли в 2,8 раза.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев
дачи благоустройство исследование пандемия
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