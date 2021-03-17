Россияне назвали главные упущенные до пандемии возможности

Если бы россияне могли вернуться в прошлое, в период до пандемии, и дать самим себе совет, то самым популярным предостережением стала бы рекомендация «не нервничать». На втором месте — совет соблюдать коронавирусные ограничения. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 12 по 15 марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов.

Вариант с советом меньше нервничать выбрали 15% опрошенных. На необходимости соблюдения противовирусных мер и ограничений настаивали бы 11%. Такую же долю набрал вариант с советом "не сдаваться и верить в себя".

Более практичные варианты совета самому себе в прошлом оказались менее популярны. 9% посоветовали бы самим себе до пандемии больше работать и накопить подушку безопасности. 7% — не совершать карьерных ошибок, например, не увольняться или найти стабильную работу. 4% посоветовали бы заняться образованием, чуть меньше, 3% — не влезать в долги, не брать кредиты и экономить.

Только 2% дали бы совет беречь родных и близких. Забота о родных по популярности сравнялась с вариантом ответа «купить акции, валюту, биткоин или недвижимость».