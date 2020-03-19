Организаторы объявили о переносе Каннского кинофестиваля из-за вируса

Из-за пандемии коронавируса кинофестиваль в Каннах перенесен на неопределенное время

Набережная Круазет в Каннах (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Каннский кинофестиваль, который должен был пройти 12 по 23 мая 2020 года, переносится на неопределенный срок. Заявление организаторов опубликовано на сайте фестиваля.

«Как только развитие ситуации во французском и международном здравоохранении позволит нам оценить реальные возможность, мы объявим о нашем решении по результатам консультаций с французским правительством и мэрией Канн, а также с членами правления фестиваля, профессионалами киноиндустрии и всеми партнерами мероприятия». — говорится в заявлении организаторов.

Ранее о переносе мероприятия сообщила также пресс-служба Московского международного кинофестиваля.

«В связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, переносится. Новые даты ММКФ будут объявлены позднее. Надеемся, что фестиваль состоится в самое ближайшее время, когда его проведение будет абсолютно безопасным для наших многочисленных зрителей, а также иностранных гостей и участников», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте фестиваля.