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Пандемия коронавируса ,  
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Организаторы объявили о переносе Каннского кинофестиваля из-за вируса

Из-за пандемии коронавируса кинофестиваль в Каннах перенесен на неопределенное время
Набережная Круазет в Каннах   (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Каннский кинофестиваль, который должен был пройти 12 по 23 мая 2020 года, переносится на неопределенный срок. Заявление организаторов опубликовано на сайте фестиваля.

«Как только развитие ситуации во французском и международном здравоохранении позволит нам оценить реальные возможность, мы объявим о нашем решении по результатам консультаций с французским правительством и мэрией Канн, а также с членами правления фестиваля, профессионалами киноиндустрии и всеми партнерами мероприятия». — говорится в заявлении организаторов.

Ранее о переносе мероприятия сообщила также пресс-служба Московского международного кинофестиваля.

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«В связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, переносится. Новые даты ММКФ будут объявлены позднее. Надеемся, что фестиваль состоится в самое ближайшее время, когда его проведение будет абсолютно безопасным для наших многочисленных зрителей, а также иностранных гостей и участников», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте фестиваля.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение в столице любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек в одном помещении. На следующий день министр культуры России Ольга Любимова приказала приостановить прием зрителей всем театрам и кинотеатрам, находящимся в федеральной собственности, рекомендовав властям регионов принять аналогичную меру.

По данным сайта Worldometers, во Франции сейчас зарегистрированы 10 995 случаев заражения коронавирусом, 372 человека умерли, выздоровели 602 заболевших. Однако количество ежедневно выявляемых носителей вируса растет: если 4 марта было 73 новых случаев в сутки, то за 18 марта было зарегистрировано 1404 новых случаев заражения.

С 17 марта страны Евросоюза закрыли внешние границы Шенгенской зоны. Президента Франции Эмманюэль Макрон объявил, что на 30 дней будут приостановлены все поездки между неевропейскими странами и зоной ЕС. В Германии из-за эпидемии отменили празднование 75-летия окончания Второй мировой войны.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Каннский фестиваль, эпидемия
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