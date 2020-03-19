Организаторы объявили о переносе Каннского кинофестиваля из-за вируса
Каннский кинофестиваль, который должен был пройти 12 по 23 мая 2020 года, переносится на неопределенный срок. Заявление организаторов опубликовано на сайте фестиваля.
«Как только развитие ситуации во французском и международном здравоохранении позволит нам оценить реальные возможность, мы объявим о нашем решении по результатам консультаций с французским правительством и мэрией Канн, а также с членами правления фестиваля, профессионалами киноиндустрии и всеми партнерами мероприятия». — говорится в заявлении организаторов.
Ранее о переносе мероприятия сообщила также пресс-служба Московского международного кинофестиваля.
«В связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, переносится. Новые даты ММКФ будут объявлены позднее. Надеемся, что фестиваль состоится в самое ближайшее время, когда его проведение будет абсолютно безопасным для наших многочисленных зрителей, а также иностранных гостей и участников», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте фестиваля.