Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе

Народые депутаты и активисты, пострадавшие во время нападений в Одесской области, обратились к центральным ведомствам Украины с требованием проверить местных чиновников и силовиков на причастность к преступной группировке

Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе. Об этом на брифинге в парламенте заявили депутаты Елена Сотник, Мустафа Найем, Игорь Луценко и Остап Еднак, передает Espreso TV.

Перед журналистами также выступили пострадавшие во время нападений общественные активисты Михаил Кузаконь, Олег Михайлик, Виталий Устименко, Светлана Подпалая и Вадим Максюта.

По данным телеканала, обращения переданы в Генпрокуратуру, МВД, Национальную полицию и Службу безопасности Украины.

«Названы конкретные имена. Это [бизнесмен] Владимир Галантерник, мэр Геннадий Труханов, экс-глава УМВД в Одессе Владимир Босенко, прокурор Одесской области Олег Жученко. Все эти люди и их связь с нападениями на активистов в Одессе указаны в одном заявлении», — заявил Найем.

«Когда несколько лет назад вы назначали [прокурора Одесской области Олега] Жученко, вы дали ему жесткий приказ — разобраться с местным криминально-олигархическим кланом, который захватил все ветви власти», — напомнил Михаил Кузаконь в обращении к генпрокурору Юрию Луценко.