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Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе
Народые депутаты и активисты, пострадавшие во время нападений в Одесской области, обратились к центральным ведомствам Украины с требованием проверить местных чиновников и силовиков на причастность к преступной группировке

Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе. Об этом на брифинге в парламенте заявили депутаты Елена Сотник, Мустафа Найем, Игорь Луценко и Остап Еднак, передает Espreso TV.

Перед журналистами также выступили пострадавшие во время нападений общественные активисты Михаил Кузаконь, Олег Михайлик, Виталий Устименко, Светлана Подпалая и Вадим Максюта.

По данным телеканала, обращения переданы в Генпрокуратуру, МВД, Национальную полицию и Службу безопасности Украины.

«Названы конкретные имена. Это [бизнесмен] Владимир Галантерник, мэр Геннадий Труханов, экс-глава УМВД в Одессе Владимир Босенко, прокурор Одесской области Олег Жученко. Все эти люди и их связь с нападениями на активистов в Одессе указаны в одном заявлении», — заявил Найем.

«Когда несколько лет назад вы назначали [прокурора Одесской области Олега] Жученко, вы дали ему жесткий приказ — разобраться с местным криминально-олигархическим кланом, который захватил все ветви власти», — напомнил Михаил Кузаконь в обращении к генпрокурору Юрию Луценко.

Устименко заявил, что все дела о нападениях на активистов нужно передать в следственные органы Киева, так как «на одесских правоохранителей надежды нет».

По словам Михайлика, представители «преступной группировки» нападают на людей, которые публично говорят о них правду: «Четверо из присутствующих здесь пережили покушение. Нас убивают, чтобы мы молчали».

Владимира Галантерника украинские СМИ называли серым кардиналом Одессы, ему также приписывают контроль над частью рынка «Привоз», несколькими торговыми центрами в Одессе, а также местными телеканалами. Издание «Новое время» утверждало, что Галантерник, имеющий влияние на правоохранительные органы, является «неофициальным хозяином Одессы», под контролем которого также находится мэр города Труханов.

В июле 2018 года неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк, через несколько месяцев она скончалась. В том же месяце был застрелен ветеран спецоперации в Донбассе, активист Виталий Олешко. Спустя несколько дней в Одесской области неизвестный на грузовике врезался в машину, где находился глава Одесской городской организации «Народного Руха Украины» Михаил Кузаконь. Он не пострадал.

В представительстве ООН на Украине осудили эти инциденты и призвали власти к эффективному расследованию этих случаев.

В декабре прошлого года глава украинского МВД Арсен Аваков назвал Одессу «криминальной столицей Украины»: «Почему случилось так, что профессиональные рейдеры-активисты стали неотъемлемым атрибутом деловой и политической жизни Одессы?..» Он также сообщил, что решено провести «углубленную проверку экономических схем» в Одессе и Одесской области.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Одесская область
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