В Сети опубликовано фото загоревшегося самолета в аэропорту Тегерана

В Сети опубликовано фото загоревшегося самолета в аэропорту Тегерана

В момент ЧП на борту лайнера находились около 100 человек. СМИ Ирана сообщают, что самолет приземлился без колеса.

Фото: Tasnimnews_Fa / Twitter

В интернете появилось фото из аэропорта Тегерана, где после приземления загорелся самолет авиакомпании Iran Air. Снимок опубликован в Twitter Tasnim News Agency.​

Видно, как самолет лежит на полосе, под его левым крылом пламя, а спасатели обливают его пеной. В сообщении агентства указано, что лайнер приземлился без колеса.

Ранее стало известно, что около 21:00 (20:30 мск) в тегеранском аэропорту Мехрабад загорелся пассажирский самолет авиакомпании Iran Air. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Тегерана заявили, что лайнер не выпустил шасси при посадке.

По данным спасателей, на борту лайнера находились 100 человек, половину из них уже эвакуировали. Информации о пострадавших или жертвах в результате случившегося нет. На месте работают аварийно-спасательные службы.