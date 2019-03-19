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В Сети опубликовано фото загоревшегося самолета в аэропорту Тегерана
В момент ЧП на борту лайнера находились около 100 человек. СМИ Ирана сообщают, что самолет приземлился без колеса.
Фото: Tasnimnews_Fa / Twitter

В интернете появилось фото из аэропорта Тегерана, где после приземления загорелся самолет авиакомпании Iran Air. Снимок опубликован в Twitter Tasnim News Agency.​

Видно, как самолет лежит на полосе, под его левым крылом пламя, а спасатели обливают его пеной. В сообщении агентства указано, что лайнер приземлился без колеса.

Ранее стало известно, что около 21:00 (20:30 мск) в тегеранском аэропорту Мехрабад загорелся пассажирский самолет авиакомпании Iran Air. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Тегерана заявили, что лайнер не выпустил шасси при посадке.

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В аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту

По данным спасателей, на борту лайнера находились 100 человек, половину из них уже эвакуировали. Информации о пострадавших или жертвах в результате случившегося нет. На месте работают аварийно-спасательные службы.

На данный момент неизвестно, были ли на борту самолета граждане России, заявил РБК пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко. По его словам, это маловероятно, поскольку лайнер принадлежит внутренним авиалиниям.

«При посадке у самолета не выпустились шасси, в результате чего он приземлился без него на корпус. В результате посадки произошло возгорание, которое было быстро локализовано местными службами», — сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.

Авторы: Константин Ткаченко, Роман Кирьянов, Константин Нагаев
Теги: Тегеран, Самолет
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