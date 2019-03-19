РАН заявила об отказе Минфина финансировать ее зарубежное сотрудничество

На программы научного обмена в течение года Российская академия наук попросила у властей 1 млрд руб. Однако в финансировании этих программ Минфин ей собирается отказать, рассказали в руководстве организации

Здание Российской академии наук (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Минфин предварительно сообщил Российской академии наук (РАН) об отказе финансировать программы международного научного сотрудничества. Об этом РБК рассказал вице-президент академии Юрий Балега.

Официальное письмо по этому поводу в РАН, по его словам, пока не получили.​ «Но предварительно нам сообщили, что денег не дадут», — отметил он, пояснив, что, по мнению Минфина, академия «недостаточно проработала нормативно-правовую базу».

Речь, как указал Балега, идет о получении от властей 1 млрд руб. в год. «Мы планировали 500 млн руб. потратить на международную деятельность и еще 500 млн — на популяризацию науки и разработку стратегии научно технологического развития страны», — указал собеседник РБК.

Однако Минфину, по его словам, эти проекты показались непонятными. Ведомство обозначило, что ему неясно, «куда оно должно направлять деньги и как они потом будут распределяться», — пояснил Балега.